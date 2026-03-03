Od skromnog djetinjstva do luksuza u Dubaiju: Gdje je danas nekadašnja Miss Jugoslavije?

Jelena Bin Drai već 15 godina živi u Dubaiju sa šeikom Saeedom, s kojim ima četvero djece.

Bivša Miss Jugoslavije i uspješna poduzetnica Jelena Bin Drai već 15 godina živi u Dubaiju, gdje je pronašla ljubav s arapskim milijarderom, šeikom Saeedom Bin Draijem. Njezin put od skromnih početaka do života na visokoj nozi mnogima zvuči poput filmske priče.

Nakon što je ponijela titulu najljepše, karijeru je nastavila u Milanu, a 2001. preselila se u Dubai, gdje je ubrzo postala jedno od najtraženijih lica na modnoj sceni Ujedinjenih Arapskih Emirata. Saeeda je upoznala preko prijatelja, no, kako je priznala, na prvom susretu nije ostavila poseban dojam.

"Prilikom prvog susreta uopće nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo četrdeset osam kilograma i stoga sam djelovala ispijeno. Kao i svaki Arap, voli 'rasne' žene, s izraženim oblinama. Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli komunicirati", ispričala je svojedobno Jelena.

Jelena bin Drai - 2 Foto: Instagram

Jelena bin Drai - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Modna nezgoda na prorezu haljine holivudske miljenice izazvala reakciju koja je mnoge iznenadila

Njihova veza brzo je napredovala. U jednom intervjuu otkrila je detalje o počecima zajedničkog života.

"Saeed je iz miješanog braka. Onog dana kada se njegov otac oženio Engleskinjom, prekršio je pravila, ali to je mnogo godina kasnije znatno pojednostavilo našu situaciju. Njegova me obitelj jako dobro prihvatila. Ponašaju se prema meni kao da sam jedna od njih, ne prave razliku između moje i njihove vjere. Iako među Arapima nije običaj da mladić i djevojka žive zajedno, Saeed i ja nismo oklijevali to učiniti. Započeli smo zajednički život nakon samo dva tjedna veze", otkrila je.

Jelena bin Drai - 8 Foto: Instagram

Jelena bin Drai - 7 Foto: Instagram

Vjenčali su se 2008. u Dubaiju pred tristotinjak uzvanika, a danas imaju četvero djece, kćer Asju te sinove Hilala, Hamdana i Rashida. Tijekom godina Jelena se suočavala s raznim nagađanjima.

"Da budem iskrena, da sam bacila kamen na svakog psa koji je zalajao na mene, ne bih daleko stigla. Naravno da živim u haremu. Ja sam povampirena Hurem. Moj suprug je Sultan Veličanstveni, to već znate i sva sreća pa ima još 147 žena te ga za vrijeme ove pandemije ne moram trpjeti i gledati svaki dan."

Jelena bin Drai - 6 Foto: Instagram

Jelena bin Drai - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zaljubili su se na setu, a danas su simbol stabilnog odnosa u Hollywoodu

Time je jasno dala do znanja da vodi skladan obiteljski život. Procjenjuje se da bogatstvo njezina supruga doseže oko dvije milijarde dolara.

Ipak, njezini počeci bili su daleko od luksuza. Prisjetila se kako je na izboru ljepote, na kojem je osvojila čak tri lente – Miss Jugoslavije, Miss fotogeničnosti i Miss internet, u publici imala samo jednog člana obitelji.

Galerija 5 5 5 5 5

"Rujan 1998., sjećam se kao da je bilo jučer. Samo moj otac je bio tamo kad sam bila na pozornici. Moja mama i brat morali su ostati u predvorju hotela, ispred vrata dvorane. U tom smo trenutku na računu imali samo 100 njemačkih maraka što je bilo dovoljno za samo jednu ulaznicu", opisala je Jelena Bin Drai.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Supruga otuđenog Beckhamova sina pozirala u toplesu usred znatnog gubitka kilograma

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Poznati reper i glumac osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva mladog Nepalca

Pogledaji ovo Celebrity Ovako izgleda mama popularne Hercegovke, sličnost je odmah uočljiva!