"Uništit ćemo ovo!" Baby Lasagna najavio veliku europsku turneju!

Baby Lasagna razveselio je svoje fanove najavivši turneju "End The Party Tour", koja će započeti u studenom.

Gotovo dvije godine su prošle otkako je Baby Lasagna osvojio drugo mjesto u finalu Eurosonga, uvjerljivo odnijevši televoting. Od tada postao je nacionalna zvijezda s europskom turnejom, objavljenim albumom i promjenom imidža kako bi ušao u novu glazbenu eru.

Nakon nedavne objave novog singla "End The Party", omiljeni Umažanin je najavio nove nastupe diljem Europe i to već krajem ove godine.

"Uništit ćemo ovo! Gdje ćete nas doći gledati?", napisao je u objavi datuma, uz napomenu kako prodaja ulaznica kreće u petak 7. ožujka.

Turneja "End The Party Tour" započet će koncertom u Milanu, nakon čega će nastupati u Münchenu, Kölnu, Manchesteru, Londonu, Leuvenu, Berlinu, Hamburgu, Poznanju, Varšavi, Krakovu, Pragu, Beču, Budimpešti i Bratislavi. U komentarima je ostavio komentar sa zastavama Nizozemske, Finske, Švedske, Norveške i Danske, možda dajući do znanja kako bi njegovi fanovi u tim zemljama možda trebali gledati eventualne najave idućih dana.

Mnogi obožavatelji ostavili su komentare u kojima nisu krili sreću zbog nastupa, najavivši već svoj dolazak, a neki su pak iskazali tugu jer nisu vidjeli svoje zemlje na popisu.

