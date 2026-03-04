Sjećate se ove zvijezde Titanica? Fanovi su poludjeli nakon što su vidjeli kako danas izgleda!

Austrijsko-talijanski glumac Danny Nucci osvojio je mnoge simpatije ulogom Fabrizija u "Titanicu", no mnogi ne znaju kako se radi o umjetniku kojeg često imamo priliku viđati.

Iako je "Titanic" iz 1997. godine lansirao Leonarda DiCaprija i Kate Winslet među najveće holivudske zvijezde, mnogi gledatelji i danas pamte i sporedne likove koji su obilježili film.

Jedan od njih je Fabrizio, talijanski prijatelj Jacka Dawsona, kojeg je utjelovio glumac Danny Nucci. Iako je njegova uloga u konačnoj verziji filma bila znatno skraćena, Nucci je ostao zapamćen među obožavateljima, a njegova karijera nastavila se i nakon tog velikog filmskog hita.

Nucci je rođen 1968. u Klagenfurtu u Austriji, u talijanskoj obitelji, a dio djetinjstva proveo je u Italiji prije nego što se s obitelji preselio u Sjedinjene Američke Države. Odrastao je u Kaliforniji, gdje se rano zainteresirao za glumu i počeo dobivati prve televizijske uloge krajem 1980-ih.

Prije nego što je postao dio jednog od najpoznatijih filmova svih vremena, Nucci je već imao zapažene uloge u filmovima i serijama. Publika ga je mogla vidjeti u ratnoj drami "Grimizna plima" te u akcijskom hitu "Hrid", u kojem je glumio uz Nicolasa Cagea i Seana Conneryja.

Pravu globalnu prepoznatljivost donijela mu je uloga mladog Talijana Fabrizija koji u spektaklu Jamesa Camerona u partiji pokera s Jackom Dawsonom osvaja kartu za Titanic i započinje putovanje prema Americi u potrazi za boljim životom.

Iako je njegov lik imao važnu ulogu u scenariju, velik dio scena na kraju je izrezan iz konačne verzije filma. Nucci je kasnije priznao da je bio razočaran kada je na premijeri vidio koliko je njegovih scena uklonjeno, ali s vremenom je shvatio širu viziju filma.

Fabrizijeva sudbina u filmu jedna je od dramatičnijih – tijekom potonuća broda pokušava pobjeći iz ledenog mora, no pogiba kada ga pogodi urušeni dimnjak.

Iako je "Titanic" ostao najpoznatiji projekt u njegovoj filmografiji, Nucci nije dopustio da ga definira samo ta uloga, već je nastavio redovito raditi na televiziji i filmu.

Pojavio se u brojnim popularnim serijama kao što su "CSI", "Castle", "Dr. House", "Party of Five", "Just Shoot Me!" i "9-1-1". Također je imao uloge u serijama "Dinastija" i "Snoops", pokazujući veliku svestranost – od drama do komedija.

Jedan od projekata koji ga je približio mlađoj publici bila je serija "The Fosters", gdje je imao važnu ulogu u obitelji protagonista i glumio očuha lika kojeg tumači Noah Centineo.

Nucci je relativno diskretan kada je riječ o privatnom životu. Bio je u braku s glumicom Terre Bridgham, s kojom ima kćer, a kasnije se ponovno oženio za Paulu Marshall, s kojom je dobio kćer. Veći dio života proveo je u Kaliforniji, gdje nastavlja raditi u filmskoj i televizijskoj industriji.

Iako je u "Titanicu" bio sporedni lik, Fabrizio je s vremenom stekao kultni status među obožavateljima filma. Na društvenim mrežama često se pojavljuju rasprave u kojima fanovi ističu da je upravo on bio jedan od najšarmantnijih likova u filmu.

Za Dannyja Nuccija, koji je tijekom karijere ostvario desetke uloga, "Titanic" je možda bio najveći trenutak slave – ali nikako i jedini. Njegova dugogodišnja karijera pokazuje da je riječ o glumcu koji je uspio ostati prisutan u Hollywoodu dugo nakon što se Titanic spustio na dno oceana.

