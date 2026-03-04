Sjećate se ove zvijezde Titanica? Fanovi su poludjeli nakon što su vidjeli kako danas izgleda!

Austrijsko-talijanski glumac Danny Nucci osvojio je mnoge simpatije ulogom Fabrizija u "Titanicu", no mnogi ne znaju kako se radi o umjetniku kojeg često imamo priliku viđati.
Iako je "Titanic" iz 1997. godine lansirao Leonarda DiCaprija i Kate Winslet među najveće holivudske zvijezde, mnogi gledatelji i danas pamte i sporedne likove koji su obilježili film.3 vijesti o kojima se priča živa legenda i kralj zabave Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine osvojile crveni tepih Poljubac s kolegicom pred kamerama zasjenio je njezinu pojavu u prozirnoj haljini povukla se iz javnosti Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Jedan od njih je Fabrizio, talijanski prijatelj Jacka Dawsona, kojeg je utjelovio glumac Danny Nucci. Iako je njegova uloga u konačnoj verziji filma bila znatno skraćena, Nucci je ostao zapamćen među obožavateljima, a njegova karijera nastavila se i nakon tog velikog filmskog hita.
Galerija 6 6 6 6 6
Nucci je rođen 1968. u Klagenfurtu u Austriji, u talijanskoj obitelji, a dio djetinjstva proveo je u Italiji prije nego što se s obitelji preselio u Sjedinjene Američke Države. Odrastao je u Kaliforniji, gdje se rano zainteresirao za glumu i počeo dobivati prve televizijske uloge krajem 1980-ih.
Danny Nucci - 10 Foto: Profimedia
Prije nego što je postao dio jednog od najpoznatijih filmova svih vremena, Nucci je već imao zapažene uloge u filmovima i serijama. Publika ga je mogla vidjeti u ratnoj drami "Grimizna plima" te u akcijskom hitu "Hrid", u kojem je glumio uz Nicolasa Cagea i Seana Conneryja.
Pravu globalnu prepoznatljivost donijela mu je uloga mladog Talijana Fabrizija koji u spektaklu Jamesa Camerona u partiji pokera s Jackom Dawsonom osvaja kartu za Titanic i započinje putovanje prema Americi u potrazi za boljim životom.
Danny Nucci - 2 Foto: Profimedia
Danny Nucci - 3 Foto: Profimedia
Danny Nucci - 6 Foto: Profimedia
Iako je njegov lik imao važnu ulogu u scenariju, velik dio scena na kraju je izrezan iz konačne verzije filma. Nucci je kasnije priznao da je bio razočaran kada je na premijeri vidio koliko je njegovih scena uklonjeno, ali s vremenom je shvatio širu viziju filma.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Reality o najopasnijem ribolovu na svijetu opet u fokusu javnosti nakon tragične smrti sudionika
Fabrizijeva sudbina u filmu jedna je od dramatičnijih – tijekom potonuća broda pokušava pobjeći iz ledenog mora, no pogiba kada ga pogodi urušeni dimnjak.
Iako je "Titanic" ostao najpoznatiji projekt u njegovoj filmografiji, Nucci nije dopustio da ga definira samo ta uloga, već je nastavio redovito raditi na televiziji i filmu.
Pojavio se u brojnim popularnim serijama kao što su "CSI", "Castle", "Dr. House", "Party of Five", "Just Shoot Me!" i "9-1-1". Također je imao uloge u serijama "Dinastija" i "Snoops", pokazujući veliku svestranost – od drama do komedija.
Jedan od projekata koji ga je približio mlađoj publici bila je serija "The Fosters", gdje je imao važnu ulogu u obitelji protagonista i glumio očuha lika kojeg tumači Noah Centineo.
Danny Nucci - 11 Foto: Profimedia
Danny Nucci - 8 Foto: Profimedia
Danny Nucci - 7 Foto: Profimedia
Nucci je relativno diskretan kada je riječ o privatnom životu. Bio je u braku s glumicom Terre Bridgham, s kojom ima kćer, a kasnije se ponovno oženio za Paulu Marshall, s kojom je dobio kćer. Veći dio života proveo je u Kaliforniji, gdje nastavlja raditi u filmskoj i televizijskoj industriji.
Iako je u "Titanicu" bio sporedni lik, Fabrizio je s vremenom stekao kultni status među obožavateljima filma. Na društvenim mrežama često se pojavljuju rasprave u kojima fanovi ističu da je upravo on bio jedan od najšarmantnijih likova u filmu.
Za Dannyja Nuccija, koji je tijekom karijere ostvario desetke uloga, "Titanic" je možda bio najveći trenutak slave – ali nikako i jedini. Njegova dugogodišnja karijera pokazuje da je riječ o glumcu koji je uspio ostati prisutan u Hollywoodu dugo nakon što se Titanic spustio na dno oceana.
Na setu se rodila i jedna ljubav, o čemu više čitajte OVDJE.
Kako danas izgleda stroga Ruth DeWitt Bukater, pogledajte OVDJE.
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Od skromnog djetinjstva do luksuza u Dubaiju: Gdje je danas nekadašnja Miss Jugoslavije?
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Modna nezgoda na prorezu haljine holivudske miljenice izazvala reakciju koja je mnoge iznenadila
Pogledaji ovo Zanimljivosti Internet bruji o njemu: Hokejaš iz hit-serije postao je globalna opsesija
Pogledaji ovo Celebrity Poljubac s kolegicom pred kamerama zasjenio je njezinu pojavu u prozirnoj haljini