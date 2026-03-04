Oženjeni legendarni nogometaš tulumario do ranih jutarnjih sati s dvije nepoznate žene?

Bivši engleski nogometni reprezentativac Wayne Rooney ponovno je dospio u središte pozornosti britanskih medija nakon što je viđen kako do ranih jutarnjih sati tulumari u jednom luksuznom hotelu u Manchesteru, i to u društvu dviju žena.

Bivši nogometaš Manchester Uniteda i engleske reprezentacije Wayne Rooney ponovno se našao u središtu medijske pažnje nakon izlaska u Manchesteru tijekom vikenda uoči dodjele nagrada Brit Awards.

Prema pisanju The Suna, Rooney je u subotu navečer tulumario u luksuznom hotelu u centru grada, gdje je navodno pio do ranih jutarnjih sati u društvu dviju žena. Fotografije i video snimke pokazuju 39-godišnjaka kako se opušta u hotelskom baru prepunom poznatih osoba koje su se okupile prije ceremonije Britsa.

Wayne Rooney - 2 Foto: Profimedia

Jedan od očevidaca tvrdi da je Rooney tijekom večeri bio vidno pod utjecajem alkohola.

''Ljudi koji su ga primijetili govorili su: ‘Što bi Coleen rekla na ovo?’ Nje nigdje nije bilo'', rekao je jedan promatrač za The Sun.

''Wayne je izgledao kao da je pio. Činilo se da je popio nekoliko pića.''

Pogledaji ovo Celebrity Jelena Rozga prisjetila se prvog nastupa na Dori, bilo je to prije 30 godina!

Svjedoci tvrde da je oko 1:30 ujutro Rooney izašao iz toaleta i imao problema s hlačama.

''Wayne kao da nije mogao zakopčati hlače. U jednom trenutku gotovo su mu pale na pod, ali ih je uspio zadržati'', rekao je jedan svjedok.

''Stalno ih je povlačio prema gore, ali bi mu opet padale.''

Wayne Rooney - 4 Foto: Profimedia

Nakon toga je, prema riječima očevidaca, gotovo dva sata razgovarao s dvjema ženama i pio.

''Izgledalo je kao da se zabavlja i šali s njima'', rekao je jedan od prisutnih.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako izgleda kći ove glumačke legende? Jednim pogledom sve je bilo jasno

Rooney je navodno bio u hotelu s pop pjevačem Calumom Scottom, a u društvu je bio i njegov prijatelj. Jedna od žena s kojima je razgovarao bila je, prema navodima svjedoka, u pratnji svog dečka.

Oko 3:25 ujutro Rooney i jedna od žena napustili su hotel, no otišli su odvojeno.

''Kasnije je otišao sam. Stajao je vani gdje se okupilo dosta ljudi i ušao u automobil. Otprilike osam minuta kasnije došao je taksi i pokupio ženu'', rekao je svjedok.

Dodao je i kako su ga ljudi u redu prepoznali: ''Govorili su da ne izgleda kao da je u dobrom stanju.''

Fotografije pogledajte OVDJE.

Prije nego što je vrijeme proveo s dvjema ženama, Rooney je bio na zabavi sa zvijezdama među kojima su bile glumica Shona McGarty i reper Aitch.

Incident se dogodio nakon što je Rooney prošle godine otvoreno govorio o problemima s alkoholom tijekom svoje nogometne karijere te priznao koliko mu je supruga Coleen pomogla.

''Iskreno vjerujem da bih bio mrtav da ona nije bila tu'', rekao je tada Rooney.

''U prošlosti sam radio pogreške koje su dobro dokumentirane, ali ona me drži na pravom putu već više od 20 godina.''

Wayne i Coleen Rooney Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Internet bruji o njemu: Hokejaš iz hit-serije postao je globalna opsesija

Dodao je kako je u jednom razdoblju života ozbiljno pretjerao s alkoholom.

''Htio sam izaći i uživati s prijateljima, ali došlo je do točke kada sam otišao predaleko. Bio je to trenutak kada sam se jako borio s alkoholom'', priznao je.

Rooney i njegova supruga Coleen zajedno su od mladosti te imaju četvoricu sinova – Kaija, Klaya, Kita i Cassa. Tijekom godina njihov je odnos prolazio kroz brojne izazove i medijske skandale.

Wayne i Coleen Rooney Foto: Profimedia

Coleen je ranije priznala da je njihov brak ponekad bio težak.

''Ljubav je uvijek bila tu, pa zašto odustati od toga? Ako je ljubav još uvijek tu, zašto ne pokušati riješiti stvari?'' rekla je u jednom intervjuu.

''Ljudi vide samo ono što je u novinama, ali ne znaju što se događa u našem životu.''

Unatoč svemu, istaknula je da su i dalje snažan tim.

''Poznajemo se iznutra i izvana. Mi smo tim'', zaključila je.

Coleen Rooney - 5 Foto: Profimedia

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Od skromnog djetinjstva do luksuza u Dubaiju: Gdje je danas nekadašnja Miss Jugoslavije?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Supruga otuđenog Beckhamova sina pozirala u toplesu usred znatnog gubitka kilograma