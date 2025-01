Supruga bivšeg nogometaša dala rijekad uvid u dio luksuza iz vile vrijedne 20 milijuna funti!

Supruga bivšeg nogometaša Waynea Rooneyja Coleen Rooney podijelila je dio luksuznog interijera svoje 20 milijuna funti vrijedne kuće koju dijeli sa suprugom, bivšim nogometašem Wayneom.

Par koji je u braku od 2008. godine i zajedno ima četiri sina preselio se u novu rezidenciju u Cheshireu prije tri i pol godine. Fotografije s društvenih mreža pokazuju veliki hodnik s ekstravagantnim stubištem, dominantnom bijelom bojom namještaja i kristalnim lusterom.

Ranijih godina Rooney je pokazala ostale dijelove unutrašnjosti kuće, poput dnevnog boravka i kuhinje kojom dominira veliki stol.

Coleen je i ranije objavljivala luster iz hodnika, a zbog jedne su je pratitelji optuživali za korištenje Photoshopa. Više o tome pročitajte OVDJE.

Love that these shoes made an appearance for a fantastic party last week ….. wore them for Wayne’s 18th birthday!!! #vintageheels pic.twitter.com/DZwcSf89R9