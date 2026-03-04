Reality o najopasnijem ribolovu na svijetu opet u fokusu javnosti nakon tragične smrti sudionika

Tragična smrt Todda Meadowsa, sudionika reality-showa "Deadliest Catch", ponovno je pokazala koliko je opasan život ribara na dalekom Sjevernom moru.

Smrt 25-godišnjeg Todda Meadowsa, člana posade i sudionika popularnog realityja "Deadliest Catch", potresla je televizijsku i ribarsku zajednicu. Novi detalji otkrivaju da je mladi ribar pao u more s broda Aleutian Lady tijekom ribolova u Beringovu moru, a američka Obalna straža pokrenula je službenu istragu o nesreći.

Prema dostupnim informacijama, Meadows je 25. veljače 2026. pao s broda oko 170 milja sjeverno od Dutch Harbora na Aljasci. Posada ga je izvukla iz ledene vode otprilike deset minuta kasnije, no već je bio bez znakova života i pokušaji oživljavanja nisu uspjeli.

Njegovo tijelo potom je prevezeno u Dutch Harbor, gdje je provedena obdukcija. Obalna straža navodi da je istraga pokrenuta kako bi se utvrdile okolnosti nesreće i eventualne sigurnosne mjere koje bi spriječile slične tragedije u budućnosti.

Tužnu vijest prvi je objavio kapetan Rick Shelford, koji je Meadowsa opisao kao vrijednog i vedrog člana posade.

"Njegov osmijeh bio je zarazan, uvijek se čuo na brodu. Toddova ljubav prema djeci, obitelji i životu bila je očita u svemu što je radio", napisao je u emotivnoj objavi.

U njegovu čast pokrenuta je i GoFundMe kampanja koja bi trebala pomoći njegovoj obitelji s troškovima sprovoda i svakodnevnog života. Discovery Channel također je izrazio sućut, poručivši da je riječ o razornom gubitku za njegovu obitelj, kolege i cijelu ribarsku zajednicu.

Reality serija "Deadliest Catch" prati živote ribara koji tijekom sezone love kraljevske i snježne rakove u opasnim vodama Beringova mora kod Aljaske. Emisija se prikazuje na Discovery Channelu od 2005. godine i do danas je emitirano više od 20 sezona te stotine epizoda.

Serija dokumentira svakodnevicu posada na ribarskim brodovima, njihove sukobe, prijateljstva i natjecanje u lovu na rakove, ali i ekstremne uvjete u kojima rade – ledene valove, oluje i stalnu opasnost od ozljeda ili smrti. Upravo zbog toga ribolov na rakove smatra se jednim od najopasnijih zanimanja na svijetu.

U središtu emisije nalaze se kapetani i posade različitih brodova, poput Siga Hansena, Jakea Andersona i Keitha Colburna, čiji se brodovi svake sezone natječu u lovu na rakove.

Nažalost, Meadows nije prvi član zajednice "Deadliest Catcha" koji je izgubio život. Tijekom godina preminulo je više sudionika povezanih sa serijom, što dodatno naglašava koliko je posao ribara u Beringovu moru opasan.

