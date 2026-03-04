Svijet mode i filma u suzama: Preminula je predivna žena iz reklame koja je ušla u povijest

Nekadašnja manekenka i glumica Annabel Schofield preminula je u 63. godini života nakon dugogodišnje borbe s rakom.
Annabel Schofield, nekadašnji supermodel i glumica koja je obilježila modnu scenu 1980-ih, preminula je u 63. godini nakon borbe s rakom na mozgu. Kako su priopćili svjetski mediji, preminula je 28. veljače u Los Angelesu, a iza sebe je ostavila bogatu karijeru koja je obuhvaćala modu, film i produkciju.
Schofield je rođena 4. rujna 1963. u Llanelliju u Walesu. Odrasla je u okruženju filmske industrije jer je njezin otac John D. Schofield radio kao filmski produkcijski izvršni direktor, što je i oblikovalo njezin interes za svijet zabave.
U modni svijet ušla je vrlo mlada, a već kao tinejdžerica preselila se u London, gdje je brzo postala dio glamurozne modne scene 1980-ih. Prema riječima njezinih suradnika, u industriji je bila prepoznata zbog upečatljive ljepote, prirodne karizme i profesionalnosti pred kamerom.
U to vrijeme predstavljala ju je londonska agencija Take Two, a vrlo brzo postala je jedna od najtraženijih manekenki svoje generacije. Pojavljivala se na naslovnicama brojnih časopisa i sudjelovala u velikim modnim kampanjama, a tijekom vrhunca karijere Schofield je radila s nekim od najpoznatijih svjetskih brendova, uključujući Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon i Boots No.7.
Fotografirali su je i vodeći modni fotografi tog vremena, među njima i legendarni David Bailey, koji ju je smatrao jednom od svojih omiljenih modela.
Posebno se istaknula u editorijalima za talijanski Vogue, a njezino lice krasilo je stotine modnih naslovnica diljem svijeta.
Jedan od njezinih najprepoznatljivijih trenutaka u popularnoj kulturi bila je reklama za Bugle Boy Jeans. U toj televizijskoj reklami vozila je crni Ferrari kroz pustinju i izgovorila rečenicu koja je postala legendarna: "Oprostite, jesu li to traperice Bugle Boy koje nosite?"
Osim modne karijere, Annabel se okušala i u glumi. Široj publici postala je poznata kada se pojavila uz Larryja Hagmana u popularnoj televizijskoj seriji "Dallas".
Tijekom karijere pojavila se i u nekoliko filmskih projekata, među kojima su "Solar Crisis", "Eye of the Widow", "Blood Tide" i "Dragonard". Iako je gluma bila važan dio njezine karijere, Schofield je kasnije sve više interes pokazivala za rad iza kamere te se nakon godina provedenih pred kamerama okrenula produkciji. Sudjelovala je u radu na filmovima kao što su "The Brothers Grimm", "Doom" i "City of Ember", gdje je stekla iskustvo u filmskoj produkciji.
Godine 2010. pokrenula je vlastitu produkcijsku tvrtku u Burbanku pod nazivom Bella Bene Productions, čime je započela novo poglavlje u karijeri kao izvršna producentica. Kroz tvrtku je razvijala različite projekte – od modnih kampanja i reklama do glazbenih projekata. U tom razdoblju blisko je surađivala s redateljem Nickom Eganom, poznatim po radu s bendovima poput The Ramones, The Clash, Duran Duran i Oasis.
Tijekom godina sudjelovala je i u projektima s brojnim fotografima i producentima, uključujući i 3D kampanju za brend Guerlain u kojoj je sudjelovala Angelina Jolie.
Iako je bila dio glamuroznog svijeta mode i filma, Annabel Schofield privatni život uglavnom je držala podalje od javnosti. Kolege su je opisivali kao osobu koja je ostala prizemljena unatoč slavi. Svoja iskustva iz svijeta mode i glume pretočila je u poluautobiografski roman "The Cherry Alignment". Knjiga je inspirirana njezinim životom tijekom 1980-ih i donosi pogled iza kulisa modne industrije, a posvetila ga je svom pokojnom prijatelju, glumcu Heathu Ledgeru.
Schofield je posljednjih godina vodila privatnu borbu s rakom. Iako detalji njezine bolesti nisu bili široko poznati javnosti, vijest o njezinoj smrti potvrdila je da je preminula nakon dugotrajne borbe s tom bolešću.
Mnogi kolege i prijatelji iz modne i filmske industrije oprostili su se od nje dirljivim porukama, ističući njezinu profesionalnost, toplinu i karizmu.
Annabel Schofield će ostati zapamćena kao jedna od upečatljivih figura modne scene 1980-ih – model koji je obilježio naslovnice, glumica koja je zakoračila u Hollywood te producentica koja je nastavila stvarati i iza kamere.
