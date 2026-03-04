Pojavile se bizarne teorije zavjere o Jimu Carreyu, fanovi tvrde: ''To nije on, to je njegov klon!''

Liječnik otkrio što bi moglo stajati iza izgleda Jima Carreyja, komentirao je promjene na licu slavnog glumca.

Holivudska legenda Jim Carrey ponovno je u središtu pažnje javnosti, ali ovaj put ne zbog nove filmske uloge. Nakon što se pojavio na dodjeli francuskih filmskih nagrada César u Parizu, društvene mreže preplavile su teorije zavjere o njegovu izgledu – čak su se pojavile tvrdnje da je na događaju bio njegov klon.

Glumac se pojavio krajem veljače na 51. dodjeli César nagrada, gdje je primio počasno priznanje za svoj dugogodišnji doprinos filmu. Međutim, pažnju dijela publike privukao je njegov izgled, koji je nekima djelovao drugačije nego prije.

Fotografije s događaja brzo su se proširile internetom, a pojedini korisnici počeli su nagađati da je riječ o drugoj osobi, tvrdeći kako su mu oči svjetlije nego ranije ili da je potpisivao autograme desnom rukom.

No ljudi bliski glumcu tvrde da su takve teorije potpuno besmislene.

''Jim je tužan. Ne zato što ljudi komentiraju njegov izgled ili se šale na njegov račun – to ga uopće ne brine. Tužan je jer ljudi vjeruju u takve gluposti'', rekao je izvor za Daily Mail.

Prema istom izvoru, Carreyja frustrira što su teorije zavjere zasjenile ono što smatra važnijim.

''Za njega bi ovo trebala biti stvar kojoj se može nasmijati, ali ovakva razina gluposti nije smiješna. Mrzi to što ljudi ne razgovaraju o stvarno važnim stvarima i cijelu situaciju smatra prilično tužnom.''

Organizatori nagrade također su potvrdili da je Carrey doista bio prisutan na ceremoniji u Parizu. Glavni delegat Akademije Gregory Caulier istaknuo je da je njegov dolazak planiran mjesecima unaprijed.

''Posjet Jima Carreyja planiran je još od ljeta. Od početka je bio iznimno dirnut pozivom Akademije'', rekao je Caulier za Variety.

Dodao je kako je glumac čak mjesecima pripremao govor koji je održao na francuskom jeziku, pritom provjeravajući točan izgovor pojedinih riječi.

Carrey je na događaj stigao u društvu partnerice, kćeri, unuka te bliskih prijatelja i članova obitelji, a među gostima je bio i njegov dugogodišnji suradnik Michel Gondry.

Iako su teorije o klonu potpuno neutemeljene, pojavile su se i spekulacije o mogućim estetskim zahvatima. Američki plastični kirurg dr. Jeffrey Spiegel, koji nikada nije liječio Carreyja, ranije je ustvrdio kako je glumac vjerojatno išao na botoks.

''Ti tretmani mogu biti odlični kada se pravilno naprave, ali kod njega se vide neobično podignute obrve, što može biti rezultat botoksa'', rekao je Spiegel.

Bez obzira na glasine, Carrey posljednjih godina živi znatno povučenijim životom. Glumac je još 2022. spominjao mogućnost odlaska u mirovinu, a danas većinu vremena provodi izvan svjetla reflektora.

Navodno živi na Havajima, gdje vodi miran i izoliran život.

''Provodim puno vremena sam, ali volim biti sam, pa mi to odgovara'', rekao je još ranije Carrey, dodajući kako mu takav način života donosi mir.

