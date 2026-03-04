Pretraži
tema društvenih mreža

Pojavile se bizarne teorije zavjere o Jimu Carreyu, fanovi tvrde: ''To nije on, to je njegov klon!''

Piše J. C., Danas @ 12:08 Zanimljivosti komentari
Jim Carrey Jim Carrey Foto: Profimedia

Liječnik otkrio što bi moglo stajati iza izgleda Jima Carreyja, komentirao je promjene na licu slavnog glumca.

Laura Sučec intervju, uoči početka showa Tvoje lice zvuči poznato
''da mi je netko rekao...''
Proslavile su je društvene mreže, gledali smo je na Dori, a sad stiže u show Nove TV!
Priča o Sorayi Esfandiary-Bakhtiary
princeza tužnih očiju
Najtužnija ljubavna priča s kraljevskih dvora: Život su joj obilježile tragedije, preminula je u samoći
Prije 12 godina napustila nas je Maja Petrin: Omiljena glumica preminula je u 41. godini, a iza sebe ostavila brojne nezaboravne uloge
neprežaljena
Prošlo je 12 godina od iznenadne smrti naše glumice koju je publika obožavala gledati
Nives i Dino objavili duet: "Dogodila nam se nevjerojatna 'sinkronija'!"
tu je i spot!
Nives i Dino objavili novu suradnju: "Dogodila nam se nevjerojatna 'sinkronija'!"
Gdje je danas Grof iz serije ''Zauvijek susjedi''? Životna priča Slavena Knezovića
uloga ga je obilježila
Gdje je danas Grof iz serije ''Zauvijek susjedi''? Kćer je dobio u 45. godini, djeca su mu najveći ponos
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
Tko je udovica Kemala Montena, Branka?
ljubav na prvi pogled
Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina 3
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
vijesti
Suđenje Srđanu Mlađanu
Sisački monstrum
Sutkinja na suđenju Srđanu Mlađanu donijela neočekivanu odluku
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - peti dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Turska presrela balistički projektil iz Irana. Podmornica potopila iranski ratni brod
Bijeli štrajk u centrima za socijalni rad u Splitu
Bijeli štrajk
Građani o kaosu u Centru za socijalnu skrb: "Gledam žensku sama radi, frustrirana. Ona ne zna gdje udara"
show
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Poljubac s kolegicom pred kamerama zasjenio je pojavu Kristen Bell u prozirnoj haljini
osvojile crveni tepih
Poljubac s kolegicom pred kamerama zasjenio je njezinu pojavu u prozirnoj haljini
zdravlje
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Epidemije u manjim zajednicama
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Ova mala promjena u rasporedu obroka može sniziti šećer, tlak i kilograme!
Fascinantni rezultati nove studije
Ova mala promjena u rasporedu obroka može sniziti šećer, tlak i kilograme!
zabava
Crno more: Moraju proslaviti - i kći i majka su tu
CRNO MORE
Moraju proslaviti - i kći i majka su tu
U dobru i zlu: Uzalud ga je molio - nije imao milosti
U DOBRU I ZLU
Uzalud ga je molio - nije imao milosti
Kumovi: Nemaju milosti - suočavaju ju s bolnom istinom
KUMOVI
Nemaju milosti - suočavaju ju s bolnom istinom
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
Idealni Grammichele
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
Hutovo blato
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa u susjedstvu koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
Kolač od jogurta od 4 sastojka recept
Lažni cheesecake
Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a radi se od samo 4 sastojka
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
MUP nabavlja devet novih presretača. Koje modele će uzeti?
Dizelaši propisanih dimenzija
MUP nabavlja devet novih presretača. Koje modele će uzeti?
Adriana Ćaleta-Car: Proljetne traperice koje podižu svaki izdanje
ODLIČNO IZDANJE
Ako želite traperice koju su stvorene za proljeće, pogledajte izbor Adriane Ćaleta-Car
Fenomenalno uređena kuća u kojoj je terasa nešto najljepše
Baš je genijalna
Na prvi pogled zaljubili smo se u terasu ove fenomenalno uređene kuće, izgleda poput utočišta punog zelenila
Pasmine poznate kao veliki psi u malom tijelu
Snažne osobnosti
Veliki psi u malom tijelu: Pet malih pasmina čije je ponašanje dostojno psa čuvara
