Na Charlesovom vjenčanju s Dianom pojavio se poklon koji je po mnogima bio provokacija

Nova knjiga otkriva anegdotu da je Camilla navodno tada princu Charlesu za vjenčanje s princezom Dianom 1981. poklonila zanimljiv dar.

Brak kralja Charlesa III. i princeze Diane od samog je početka bio pod povećalom javnosti, a danas, desetljećima kasnije, i dalje izlaze nove priče koje otkrivaju koliko je njihov odnos bio složen. Jedna od njih odnosi se na navodni svadbeni dar koji je Charles dobio upravo od žene koja će kasnije postati njegova supruga – Camille.

Kada su se princ Charles i Diana Spencer vjenčali 1981. godine, njihovo je vjenčanje pratilo oko 750 milijuna ljudi diljem svijeta. Bio je to jedan od najgledanijih televizijskih događaja u povijesti, a mnogi su vjerovali da gledaju početak bajke.

Ipak, iza glamura kraljevskog vjenčanja skrivali su se problemi koji su kasnije doveli do raspada braka 1996. godine.

Prema anegdoti koju u svojoj knjizi "King Charles. Kein Mann der zweiten Reihe" opisuje stručnjakinja za kraljevske obitelji Lisbeth Bischoff, Camilla je Charlesu povodom vjenčanja poklonila manžete s gravurom.

Na prvi pogled dar se činio bezazlenim, no na manžetama su navodno bila ugravirana isprepletena slova "C & C". Mnogi vjeruju da ta kombinacija nije predstavljala samo Charlesa, već i Camillu, što je daru dalo potpuno drugačije značenje. Takva poruka, smatraju mnogi kraljevski komentatori, sigurno nije bila ugodna za Dianu koja je u tom trenutku tek ulazila u brak s Charlesom.

Koliko su je takve stvari pogađale pokazuje i jedna zanimljiva priča iz razdoblja nakon razvoda. Australski dizajner Jayson Brundson tvrdio je da Diana nakon razvoda nije željela nositi odjeću s poznatim Chanelovim logotipom i to zbog jednostavnog razloga – dvostruko slovo C podsjećalo ju je na Charlesa i Camillu.

Zanimljivo je da se ista kombinacija slova ponovno pojavila tri desetljeća kasnije. Prema istoj autorici, Camilla je navodno i princezi Kate za vjenčanje poklonila zlatni nakit s gravurom slova C.

Jedno slovo navodno predstavlja Camillu, dok drugo označava Catherine, Kateino pravo ime. Nije jasno je li riječ o slučajnosti ili svojevrsnom podsjetniku na priču iz prošlosti.

Priče iz tog razdoblja također otkrivaju da je Diana već tijekom samog vjenčanja bila svjesna Camilline prisutnosti. Prema navodima iz nove knjige, navodno je priznala da je tijekom ceremonije pogledom prelazila preko redova kako bi vidjela gdje Camilla sjedi. Takvi trenuci pokazivali su koliko je situacija bila napeta već na samom početku braka.

Unatoč bajkovitom početku, brak Charlesa i Diane postupno se raspadao tijekom godina. Javnost je sve više saznala o problemima u njihovom odnosu, a njihova je razdvojenost službeno objavljena 1992. godine. Četiri godine kasnije brak je i službeno završio razvodom, čime je okončana jedna od najpoznatijih i najkomentiranijih kraljevskih ljubavnih priča modernog doba.

