Gdje je danas Grof iz serije ''Zauvijek susjedi''? Kćer je dobio u 45. godini, djeca su mu najveći ponos

Publika ga i danas pamti kao karizmatičnog Grofa iz kultne humoristične serije ''Zauvijek susjedi', no iza tog televizijskog lika krije se zanimljiva i često turbulentna životna priča glumca Slavena Knezovića. Od Mostara i ratnih godina do filmskih setova i producentskih projekata, njegov životni put daleko je od običnog.

Slaven Knezović rođen je 4. ožujka 1968. u Mostaru, a danas je jedan od poznatijih glumaca s prostora Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Slaven Knezović kao Grof u seriji ''Zauvijek susjedi'' Foto: Nova TV

Slaven Knezović - 1 Foto: Sandra Simunovic / CROPIX

Iako je danas teško zamisliti da radi nešto drugo, njegov put prema glumi nije bio jednostavan. Na nagovor roditelja prvo je upisao Strojarski fakultet, no vrlo brzo je shvatio da ga taj put ne ispunjava. Nakon samo nekoliko mjeseci napustio je studij i odlučio slijediti svoju pravu strast – glumu.

Studij glume započeo je u Sarajevu, ali rat je prekinuo njegovo obrazovanje. Unatoč teškim okolnostima, uspio je nastaviti školovanje u Zagrebu i tako otvoriti vrata glumačke karijere.

Slaven Knezović - 3 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Široj publici Knezović je najpoznatiji po ulozi Joze Grofa Bubala u popularnoj seriji ''Zauvijek susjedi'', koja se emitira na Novoj TV.

Serija je bila jedan od najgledanijih humorističnih projekata tog vremena, a lik Grofa – ekscentričnog stanara s posebnim stilom života – brzo je postao jedan od najprepoznatljivijih u cijeloj seriji.

I sam glumac kasnije je priznao da mu je snimanje tog projekta ostalo u lijepom sjećanju te da je atmosfera na setu bila iznimno dobra.

Iako ga publika često povezuje upravo s tom ulogom, Knezović iza sebe ima bogatu karijeru u filmovima i televizijskim projektima. Tijekom godina pojavio se u brojnim serijama i filmovima poput: ''Kumovi'', ''Crno-bijeli svijet'', ''Lud, zbunjen, normalan'', ''Kud puklo da puklo'', ''San snova''.

Slaven Knezović - 4 Foto: Goran Sebelic / CROPIX

Osim glume, posljednjih godina sve više djeluje i kao filmski producent, sudjelujući u razvoju i produkciji različitih projekata u regiji. Producirao je i film ''Božji gnjev'' s ratnom tematikom.

''Ova priča je jedna fikcija, jedan krimi triler smješten u vrijeme Domovinskog rata, mogao bi bit smješten i u današnje vrijeme, i bilo koje prošlo i buduće ali baš zato što je smješten u vrijeme domovinskog rata to me zaintrigiralo da napravimo jedan malo drugačiji ratni film'', rekao je za IN magazin prošle godine.

Slaven Knezović Foto: In Magazin

Iako je javna osoba, Knezović svoj privatni život nastoji držati podalje od medija. Njegova dugogodišnja partnerica je dizajnerica Daliborka Puž, s kojom ima kćer Katju. Kćer je dobio u 45. godini života.

Slaven Knezović - 5 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Iz prvog braka ima i sina Filipa, pa je glumac često govorio kako su mu upravo djeca najveći životni ponos.

''Mi Hercegovci više vjerujemo riječima nego papiru. Možda jednog dana i odlučimo potpisati papir, tko zna. Svaki odnos ima uspone i padove, dobre i manje dobre trenutku, ali kada postoji ljubav, sve to brzo prođe. Nisam tip koji donosi cvijeće, volim iznenaditi na drugi način'', odgovorio je jednom na pitanje hoće li Daliborku odvesti pred oltar.

Slaven Knezović - 2 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Danas je Slaven Knezović i dalje vrlo aktivan u filmskoj industriji. Uz povremene glumačke uloge, sve više se bavi produkcijom filmova i televizijskih projekata, dok kazalište ponekad mora staviti u drugi plan zbog brojnih snimanja.

