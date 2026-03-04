Prošlo je 12 godina od iznenadne smrti naše glumice koju je publika obožavala gledati

Prije 12 godina hrvatsku javnost pogodila je tužna vijest o smrti glumice Maje Petrin, koja je u 41. godini života preminula od srčanog udara.

Prošlo je 12 godina otkako je hrvatsku javnost šokirala vijest o smrti glumice Maje Petrin. Talentirana umjetnica preminula je u 41. godini života nakon srčanog udara, a iza sebe je ostavila bogatu karijeru i brojne uloge koje publika i danas pamti.

Petrin je bila jedna od omiljenih glumica domaće televizijske scene, a gledatelji je se posebno sjećaju po ulozi Dunje u popularnoj seriji ''Zabranjena ljubav'' te Zore Rački u ''Villi Mariji''. Tijekom karijere pojavila se i u serijama ''Ponos Ratkajevih'' i ''Zakon ljubavi'', dok je na kazališnim daskama ostvarila suradnje s brojnim kazalištima poput Histriona, Teatra u gostima, Satiričkog kazališta Kerempuh, Teatra &TD, HNK-a i Kazališta Komedija.

Maja Petrin - 6 Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Maja Petrin - 1 Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Njezin život obilježila je i teška borba sa zdravljem. Pet godina prije smrti, u 37. godini, doživjela je težak srčani udar nakon kojeg je završila na kardiološkom odjelu KB-a Sestara milosrdnica. Tijekom noći probudili su je snažni bolovi u prsima, a život joj je tada spasila majka Marija koja je pozvala Hitnu pomoć. U bolnici su joj liječnici ugradili stentove.

Glumica je kasnije otvoreno govorila o tom iskustvu, ističući kako joj je taj događaj potpuno promijenio pogled na život.

''Neka je to klišej, ali ja sam 15. listopada doista ponovno rođena. Taj dan je i naša kujica Pika proslavila drugi rođendan, a moja Petra rođena je 7. listopada. Tako sam odsad i ja od horoskopske Račice postala Vaga pa ćemo ubuduće u listopadu mi sve tri cure skupa slaviti rođendan'', našalila se tada u intervjuu za Večernji list.

Maja Petrin - 3 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Maja Petrin - 7 Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Maja Petrin - 4 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Nakon toga odlučila je promijeniti životne navike. Bila je svjesna da mora prestati pušiti te je obećala samoj sebi da će više hodati i brinuti o zdravlju. Počela je pješačiti i povremeno planinariti na Sljemenu, a liječnički nalazi bili su optimistični. Ipak, drugi srčani udar bio je koban.

Iza sebe je ostavila tada 17-godišnju kćer Petru, koju je dobila u braku s Alenom Šalinovićem.

Njezina smrt duboko je potresla kolege i prijatelje iz glumačkog svijeta, koji su se emotivnim porukama oprostili od nje. Među njima je bio i glumac Vladimir Tintor, danas poznat po ulozi u seriji ''Kumovi'', koji je u ''Zabranjenoj ljubavi'' glumio njezina supruga.

Maja Petrin - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

''Draga Majo, ne znamo kako to reći. Ne mogu. Sjećaš li se kako smo pričali o ljubavima, prošlim i budućim. O hrani. Kako smo se svađali. I mirili obavezno. Kako smo se smijali životu, ljudima, nespretno napisanim scenama. Kako smo zbog istih stvari plakali. Hvala ti što si bila tu. Moja prva kolegica u nepoznatom, velikom gradu. Hvala ti što si bila tako tanana, lijepa, osjećajna. Što smo bar taj jedan mali komadić ovog blesavog Svemira prošli skupa. Hvala ti. Volim te. Ne mogu reći...'', napisao je tada.

Maja Petrin pokopana je na zagrebačkom krematoriju na Mirogoju, a na posljednji ispraćaj došli su brojni kolege i prijatelji, među kojima Tarik Filipović, Vitomira Lončar, Kristina Krepela, Zijad Gračić i mnogi drugi.

Maja Petrin - 2 Foto: Marko Miscevic / CROPIX

Iako je prerano otišla, Maja Petrin ostavila je snažan trag na hrvatskoj glumačkoj sceni, a njezine uloge i danas žive u sjećanju publike.

