Kako izgleda sin Harisa Džinovića? Pokazao je novi imidž, inače izbjegava medije

Kan Džinović, sin pjevača Harisa Džinovića i dizajnerice Meline Galić, rijetko se pojavljuje u javnosti, no njegova posljednja objava na društvenim mrežama privukla je veliku pažnju i iznenadila pratitelje njegovom transformacijom.
Kan Džinović, sin poznatog pjevača Harisa Džinovića i dizajnerice Meline Galić, iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama novom fotografijom koja je brzo privukla pažnju javnosti.3 vijesti o kojima se priča živa legenda i kralj zabave Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine 46 godina razlike Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati! jako se promijenio Sjećate se ove zvijezde Titanica? Fanovi su poludjeli nakon što su vidjeli kako danas izgleda!
Za razliku od svoje sestre Đine, koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama i često dijeli detalje iz privatnog života, Kan se rijetko oglašava i svoj život uglavnom drži podalje od očiju javnosti. Upravo zbog toga svaka njegova objava izazove dodatni interes pratitelja.
Kan Džinović - 1 Foto: Instagram
Ovoga puta objavio je fotografiju iz noćnog izlaska, a mnogi su primijetili njegovu fizičku transformaciju. Kan je pustio bradu te pozirao u uskoj bijeloj majici koja je istaknula njegovu mišićavu građu, rezultat godina posvećenog treninga i zdravog načina života.
Kan Džinović s djevojkom - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Proslavile su je društvene mreže, gledali smo je na Dori, a sad stiže u show Nove TV!
Melinin sin večer je proveo u jednom beogradskom noćnom klubu u društvu prijatelja.
Prošle godine Kan je na društvenim mrežama objavio i fotografiju s djevojkom.
Kan Džinović - 2 Foto: Instagram
Inače, Melina i Haris razveli su se 2024. godine nakon deset godina braka. Njihova rastava često je punila medijske stupce, a Haris je jednom priznao da je na Kana veoma utjecao raspad braka.
Haris i Melina Džinović - 2 Foto: Antonio Ahel/Pixsell
"Sa sinom se nije čula mjesec i pol dana, krasna majka. Sin je veoma ljut na nju", rekao je tada Haris za Hype.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Najtužnija ljubavna priča s kraljevskih dvora: Život su joj obilježile tragedije, preminula je u samoći
Kan izbjegava medijsku pozornost, a najveću strast pronalazi u putovanjima i obrazovanju. Osim njega, Haris i Melina imaju i kćer Đinu, koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama.
Melina se prošle godine već zaručila za drugog muškarca, više čitajte OVDJE.
Galerija 7 7 7 7 7
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Prva tenisačica svijeta podijelila divnu vijest poslije tragične smrti bivšeg partnera
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Bivša supruga olimpijca legendu optužila za nevjeru: ''On je lovio negdje drugdje''