Kako izgleda sin Harisa Džinovića? Pokazao je novi imidž, inače izbjegava medije

Kan Džinović, sin pjevača Harisa Džinovića i dizajnerice Meline Galić, rijetko se pojavljuje u javnosti, no njegova posljednja objava na društvenim mrežama privukla je veliku pažnju i iznenadila pratitelje njegovom transformacijom.

Kan Džinović, sin poznatog pjevača Harisa Džinovića i dizajnerice Meline Galić, iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama novom fotografijom koja je brzo privukla pažnju javnosti.

Za razliku od svoje sestre Đine, koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama i često dijeli detalje iz privatnog života, Kan se rijetko oglašava i svoj život uglavnom drži podalje od očiju javnosti. Upravo zbog toga svaka njegova objava izazove dodatni interes pratitelja.

Kan Džinović - 1 Foto: Instagram

Ovoga puta objavio je fotografiju iz noćnog izlaska, a mnogi su primijetili njegovu fizičku transformaciju. Kan je pustio bradu te pozirao u uskoj bijeloj majici koja je istaknula njegovu mišićavu građu, rezultat godina posvećenog treninga i zdravog načina života.

Kan Džinović s djevojkom - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Proslavile su je društvene mreže, gledali smo je na Dori, a sad stiže u show Nove TV!

Melinin sin večer je proveo u jednom beogradskom noćnom klubu u društvu prijatelja.

Prošle godine Kan je na društvenim mrežama objavio i fotografiju s djevojkom.

Kan Džinović - 2 Foto: Instagram

Inače, Melina i Haris razveli su se 2024. godine nakon deset godina braka. Njihova rastava često je punila medijske stupce, a Haris je jednom priznao da je na Kana veoma utjecao raspad braka.

Haris i Melina Džinović - 2 Foto: Antonio Ahel/Pixsell

"Sa sinom se nije čula mjesec i pol dana, krasna majka. Sin je veoma ljut na nju", rekao je tada Haris za Hype.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Najtužnija ljubavna priča s kraljevskih dvora: Život su joj obilježile tragedije, preminula je u samoći

Kan izbjegava medijsku pozornost, a najveću strast pronalazi u putovanjima i obrazovanju. Osim njega, Haris i Melina imaju i kćer Đinu, koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama.

Melina se prošle godine već zaručila za drugog muškarca, više čitajte OVDJE.

Galerija 7 7 7 7 7

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Prva tenisačica svijeta podijelila divnu vijest poslije tragične smrti bivšeg partnera

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Bivša supruga olimpijca legendu optužila za nevjeru: ''On je lovio negdje drugdje''