Filmske projekcije, jazz koncerti i književnost: Još jedno nezaboravno kulturno ljeto na našem otoku!

Od lipnja do rujna, Lopud postaje žarište umjetnosti kroz program koji okuplja istaknute umjetnike i strastvene ljubitelje kulture, sve u kulisi jednoga od najljepših jadranskih otoka

Smješten u srcu Elafitskog arhipelaga, Lopud i u 2026. godini potvrđuje svoju ulogu otoka na kojem umjetnost prirodno obitava u mediteranskom ambijentu. Kroz tri ustaljena festivala, Ponta Lopud Film Festival, Ponta Lopud Jazz Festival i Ponta Lopud Book Bridge, ovaj čarobni kutak Jadrana ponovno će okupiti filmske autore, glazbenike i književnike iz Hrvatske, regije i ostatka svijeta, stvarajući tako jedinstveno žarište kulturnog dijaloga.

Sezonu će u lipnju otvoriti Ponta Lopud Film Festival, koji će od 25. do 28. lipnja po šesti put ugostiti filmske stvaratelje i stručnjake. Kroz masterclassove uglednih filmskih autora, radionice i projekcije na otvorenom na atraktivnim lopudskim lokacijama, festival pruža prostor za učenje, profesionalno povezivanje i kreativni rast. Svaki razgovor, svaka prikazana priča i svaki novi susret doprinose boljem razumijevanju filmske umjetnosti i potiču ideje koje će oblikovati regionalnu kinematografiju u godinama koje dolaze. Mlade nade filma i ove će godine imati priliku biti dio festivala i učiti od velikih svjetskih imena, o čemu će detalji biti poznati u razdoblju koje slijedi.

''Lopud nije samo otok, već stanje duha. Kada umjetnost susretne ovakvu prirodu i ovakve ljude, događa se nešto što se teško opisuje riječima, a još teže zaboravlja. Upravo je to srž onoga što gradimo kroz Kreativnu platformu Ponta Lopud – ne samo programe i festivale, već iskustva koja ostavljaju trag. Svake godine iznova se uvjerimo da su najvrijednije stvari koje s otoka odnesemo upravo one koje se ne mogu spakirati u kovčeg'', istaknula je osnivačica Kreativne platforme Ponta Lopud Tilda Grossel Bogdanović.

Od 27. do 29. kolovoza Lopud će po četvrti put biti u znaku jazza. Ponta Lopud Jazz Festival u idiličnom će mediteranskom okruženju ponovno stvoriti posebnu intimu između izvođača i publike koja se prepušta svakom tonu. Festival od svojih početaka okuplja svjetski priznate jazz legende i stavlja ih rame uz rame s mladim profesionalnim glazbenicima, koji će i ove godine svoju priliku moći izboriti sudjelovanjem na predstojećoj online audiciji.

''Ponta Lopud Jazz Festival djeluje kao fokusirana mentorska rezidencija u kojoj mladi profesionalni glazbenici imaju izravan pristup umjetnicima svjetske klase, sudjeluju u masterclassovima i nastupaju na intimnim jam sessionima koji potiču njihov umjetnički razvoj i ubrzavaju profesionalni napredak, nadilazeći uobičajeni festivalski format. Povezujući mlade regionalne i međunarodne profesionalce s rotirajućim rezidencijalnim jazz masterima i međunarodnim mentorima u nadahnutom, multikulturalnom okruženju, festival potiče stvaranje trajnih profesionalnih mreža, razvoj zajedničkih projekata i stjecanje dragocjenog uvida u glazbenu industriju, što je ključno za dugoročno napredovanje u karijeri'', naglasila je umjetnička direktorica Ponta Lopud Jazz Festivala Thana Alexa.

Književni program na red dolazi u jesen s festivalom Ponta Lopud Book Bridge, koji će od 17. do 19. rujna u svom trećem izdanju okupiti renomirane autore, znanstvenike, sveučilišne profesore, kritičare i ljubitelje književnosti. Kroz razgovore, panele i predstavljanja knjiga, festival gradi mostove između različitih književnih tradicija i svježih, uzbudljivih glasova, pretvarajući Lopud u prostor za promišljanje i kreativnu razmjenu gdje svaka stranica otvara novu mogućnost. Književnica i profesorica hrvatskog jezika Staša Aras, koja u programu Book Bridgea sudjeluje od samog začetka, ove godine preuzima ulogu umjetničke voditeljice festivala:

''Lopud u rujnu pruža nam iskustvo ljepote i susreta te omogućava fokus na teme priča i stvaranja priča, kako kroz predstavljanja autora publici i moderirane razgovore, tako i kroz ohrabrivanje i pružanje podrške onima koji se žele upustiti u avanturu književnoga teksta. Suvremene prakse pisanja i kritike izazov su i autorima i čitateljima pa Book Bridge festival otvara aktualnu društvenu, tehnološku, filozofsku tematiku, prepoznaje kritične točke te kroz susrete iskustava pokušava ojačati stvaralaštvo'', istaknula je.

Tri festivala, svaki sa svojom prepoznatljivom osobnošću, iznova će potvrditi Lopud kao nezaobilazno odredište kulturnih susreta. Uz nestrpljivo iščekivanje novih izdanja, ono što ih nadilazi jednako je vrijedno – izgradnja zajednice koja diše kroz umjetnost. Lopud će i ove godine obogatiti filmsku, glazbenu i književnu scenu te u njihovom međusobnom prožimanju obilježiti i sačuvati trenutke koji ostaju dugo nakon što festivali završe.

