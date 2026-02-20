Nova nagrada za hrvatski film "Fiume o morte!", proglašen je najboljim u Sydneyju!

"Fiume o morte!" Igora Bezinovića osvojio je svoju 34. nagradu - onu za najbolji film na filmskom festivalu u Sydneyju.

Film "Fiume o morte!" proglašen je najboljim u međunarodnoj konkurenciji 15. Festivala dokumentarnog filma "Antenna", koji se od 5. do 15. veljače održavao u australskom Sidneyju, a što je ujedno i 34. nagrada ovom filmu od njegove svjetske premijere na IFFR-u, navode u HAVC-u.

U obrazloženju žirija 15. Festivala dokumentarnog filma "Antenna", a kojeg čine redateljica Emma Alberici, filmski kritičar Alexei Toliopoulos te producentica Deanne Weir, navodi se kako je film Igora Bezinovića "krajnje originalan i bizaran film koji vjerno prikazuje neočekivanu i nevjerojatnu avanturu tijekom vrlo uznemirujućeg razdoblja u Europi 20. stoljeća".

Film ''Fiume o morte!'' - 1 Foto: PR

"Fiume o morte!" tako je dobio 34. nagradu od svjetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI.

Iz HAVC-a ističu kako je i u siječnju osvojio Europsku filmsku nagradu za najbolji dokumentarni film te da je izabran za hrvatskog kandidata za nominaciju za nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti te za nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti.

Fiume o morte! Foto: HAVC

Fiume o morte! - 2 Foto: HAVC

Fiume o morte! - 3 Foto: HAVC

Film je u kinima u 2025. godini pogledalo 38.948 gledatelja što ga, naglašavaju u HAVC-u, čini najgledanijim dokumentarcem u Hrvatskoj od osamostaljenja.

Nastao je u produkciji kuće Restart (producenti Vanja Jambrović i Tibor Keser) u koprodukciji sa slovenskom produkcijskom kućom Nosorogi (koproducentica Marina Gumzi) te talijanskom kućom Videomante (koproducentica Erica Barbiani).

Što je izjavio redatelj Igor Bezinović nakon što je film dobio Europsku filmsku nagradu, pročitajte OVDJE.

