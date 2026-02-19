U Kerempuh stiže praizvedba predstave Ivora Martinića, komedija o lažima koje zovemo mirom

Praizvedba nove predstave Satiričkog kazališta Kerempuh ''Mama se opila ko majka'', koju je za Kerempuh napisao Ivor Martinić, a režira Marina Pejnović, održat će se u petak, 27. veljače u 20:00 sati.

Radnja drame ''Mama se opila ko majka'' odvija se tijekom jednog naizgled običnog dana u ožujku 2025. godine u stanu jedne zagrebačke obitelji. Marina, pedesetdvogodišnja majka troje djece, odluči se po prvi put u životu napiti, i to ne iz želje da se opusti ili razveseli, već iz potrebe da si napokon dopusti reći istinu. Ono što započne kao bezazlena odluka prerasta u niz susreta i sukoba s najbližima.

Pod izlikom ''pijanstva'' Marina razotkriva godine potisnutih misli, sitnih laži i kompromisa kojima je održavala obiteljski i društveni mir. Iskrenost ruši privid skladnih odnosa, otvara političke, generacijske i intimne razlike te ogoljuje mehanizme pristojnosti.

''Ova drama nastaje iz prostora izgovorenih laži koje se svakodnevno događaju u našim stanovima, obiteljima i međusobnim odnosima. To su naoko sitne laži kojima olakšavamo dan, izbjegavamo sukob ili čuvamo mir, često predstavljene kao bezazlene, čak nužne. No s vremenom se one talože, zgušnjavaju i prerastaju u obrasce ponašanja i odnose koji opstaju samo zato što se neke stvari nikada ne razjasne'', kaže Ivor Martinić.

Predstava je svjesno postavljena u samo jedan dan, 9. ožujka 2025. godine, koji ne nosi nikakvu simboliku ni povijesnu težinu, nego služi kao dramaturški alat: pokušaj da se pronađe što je komično u svakodnevici jednog po ničemu posebnog dana.

''Upravo u toj banalnosti svakodnevice istina postaje još neugodnija: ne može se objasniti traumom ili ''teškim vremenima'', nego se pojavljuje usred rutine, između ručka i večere. Datum koji je u trenutku premijere ove predstave, od nas udaljen manje od godinu dana, za mene je i poziv da se zapitamo što smo tada prešutjeli, a možda nismo morali'', zaključuje autor.

U predstavi igraju: Tanja Smoje (Marina), Hrvoje Kečkeš (Zoran), Anica Kontić (Tea), Jakov Zovko (Tom), Mia Anočić – Valentić (Susjeda Klara), Vedran Mlikota (Susjed Miro), Branka Trlin (Vesna).

Scenografiju potpisuje Liberta Mišan, kostimografiju Petra Pavličić, autor glazbe je Adam Vid Hribar, suradnik za scenski pokret Pravdan Devlahović, oblikovatelj svjetla Zdravko Stolnik, suradnik redateljice Aleksandar Švabić, a suradnik za specijalne efekte Domagoj Ivanković.

Nakon praizvedbe sljedeći termini izvedbi su 28. veljače i 1. ožujka 2026. Ulaznice su dostupne putem web stranice www.kazalitekerempuh.hr i na blagajni kazališta.

