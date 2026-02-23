Objavljen još jedan datum za duhovno-glazbeni spektakl u Areni Zagreb: ''Poslušali smo želje svih...''

Velik odaziv i snažan interes publike doveli su do proširenja programa jednog od najiščekivanijih duhovno-glazbenih događaja godine. Organizatori su potvrdili dodatni termin u zagrebačkoj Areni.
Zbog iznimno velikog interesa i rasprodanog prvog termina čak tri mjeseca unaprijed duhovno-glazbeni spektakl ''Progledaj srcem'' dobiva dodatni datum.3 vijesti o kojima se priča aktualna tema Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece! razveo se prošle godine Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića, njen izgled privukao je svu pozornost Svaka čast! Obožavani glumac noću radi nešto što je dirnulo tisuće ljudi
Novi susret molitve, glazbe i zajedništva održat će se u petak, 15. svibnja, u Areni Zagreb.
''Progledaj srcem'' Foto: PR
''Poslušali smo želje svih koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica, nismo željeli razočarati nikoga'', poručuju organizatori.
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video! Grašina Hana zaplesala uz Domenicinu novu pjesmu i privukla sve poglede
Prodaja ulaznica za dodatni datum počinje u srijedu, 25. veljače, u 12 sati putem sustava Eventim. S obzirom na iskustvo s prvim datumom (16. svibnja), koji je brzo rasprodan, organizatori pozivaju sve zainteresirane da ulaznice osiguraju na vrijeme.
''Progledaj srcem'' Foto: PR
Velik interes ljudi potvrdio je koliko ''Progledaj srcem'' ima posebno mjesto među desetcima tisuća ljudi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, ali i iz brojnih europskih zemalja u kojima žive i rade naši ljudi, poput Austrije, Njemačke, Švicarske i Irske.
Progledaj srcem Foto: PR
''Telefoni nisu prestajali zvoniti, a društvene mreže bile su prepune poruka i molbi za još jedan datum. U svakoj od njih osjetili smo iskrenu čežnju za molitvom i zajedništvom. Upravo zato odlučili smo otvoriti još jedan termin i omogućiti svima da budu dio ove posebne večeri. 'Progledaj srcem' snažan je duhovno-glazbeni spektakl i susret molitve srdaca, vjere i nade'', istaknula je Ksenija Abramović, glavna producentica i direktorica projekta.
Pogledaji ovo Celebrity Zaboravila gornji dio kupaćeg? Ponoćne fotke pjevačice s plaže obišle su svijet
Tijekom cijele večeri posjetiteljima će biti na raspolaganju: sakrament svete Ispovijedi u predvorju dvorane i snažan duhovno-glazbeni program koji svake godine u Zagrebu okuplja desetke tisuća ljudi.
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Lu Dedić nakon teške godine zablistala u izazovnom kombinezonu i privukla sve poglede
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Bujna Slavonka usred snježne idile pozirala gola i podigla temperaturu!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Misterij koji ledi krv u žilama: Slučaj ubijene djevojke inspirirao je radnju kultne serije