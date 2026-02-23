Objavljen još jedan datum za duhovno-glazbeni spektakl u Areni Zagreb: ''Poslušali smo želje svih...''

Velik odaziv i snažan interes publike doveli su do proširenja programa jednog od najiščekivanijih duhovno-glazbenih događaja godine. Organizatori su potvrdili dodatni termin u zagrebačkoj Areni.

Zbog iznimno velikog interesa i rasprodanog prvog termina čak tri mjeseca unaprijed duhovno-glazbeni spektakl ''Progledaj srcem'' dobiva dodatni datum.

Novi susret molitve, glazbe i zajedništva održat će se u petak, 15. svibnja, u Areni Zagreb.

''Poslušali smo želje svih koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica, nismo željeli razočarati nikoga'', poručuju organizatori.

Prodaja ulaznica za dodatni datum počinje u srijedu, 25. veljače, u 12 sati putem sustava Eventim. S obzirom na iskustvo s prvim datumom (16. svibnja), koji je brzo rasprodan, organizatori pozivaju sve zainteresirane da ulaznice osiguraju na vrijeme.

Velik interes ljudi potvrdio je koliko ''Progledaj srcem'' ima posebno mjesto među desetcima tisuća ljudi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, ali i iz brojnih europskih zemalja u kojima žive i rade naši ljudi, poput Austrije, Njemačke, Švicarske i Irske.

''Telefoni nisu prestajali zvoniti, a društvene mreže bile su prepune poruka i molbi za još jedan datum. U svakoj od njih osjetili smo iskrenu čežnju za molitvom i zajedništvom. Upravo zato odlučili smo otvoriti još jedan termin i omogućiti svima da budu dio ove posebne večeri. 'Progledaj srcem' snažan je duhovno-glazbeni spektakl i susret molitve srdaca, vjere i nade'', istaknula je Ksenija Abramović, glavna producentica i direktorica projekta.

Tijekom cijele večeri posjetiteljima će biti na raspolaganju: sakrament svete Ispovijedi u predvorju dvorane i snažan duhovno-glazbeni program koji svake godine u Zagrebu okuplja desetke tisuća ljudi.

