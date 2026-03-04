Blanka Vlašić o negativnim komentarima i vjeri koju svjedoči poslije teškog razdolja: ''Neizdvojiv dio mog života''

Blanka Vlašić prošlog se vikenda prvi put pojavila u javnosti nakon teškog razdobolja. Naime, nedavno se razvela od belgiskog novinara s kojim je dobila sina. O majčinstvu, svim strahovima koji dolaze s njima, ali i negativnim komentarima na kakve je već navikla, pa čak i kad svjedoči vjeru, s Blankom je razgovrala naša Julija Bačić Barać za IN magazin.

U studenom 2022. Blanka Vlašić postala je majka. Dječak Mondo zaista je njezin cijeli svijet, a vrlo je iskrena kad su u pitanju svi oni strahovi koji dolaze s majčinstvom.

''Meni je lakše bilo kad sam vidjela da je taj strah, pogotovo kad se radi o prvom dijetetu, zapravo zajednički svima. Ja sam se toliko bojala, ja sam gledala stalno je l' diše, ali ja to još dan danas nekad radim nakon 3 godine'', priznala nam je Blanka.

In Magazin: Blanka Vlašić - 8 Foto: In Magazin

Sva neizvjesnost i nervoza na koje je navikla prije velikih sportskih natjecanja, ne mogu se usporediti sa svim izazovima koji stignu s djetetom.

''Napraviš nešto u životu, dođeš u neke godine, misliš ništa te ne može iznenaditi, onda te majčinstvo potpuno izuje iz cipela, ja sam komična sama sebi, meni i mama to kaže da sam naporna s tim što ako što ako'', priča nam Blanka.

Sin, kojeg je dobila u braku s belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom, od kojeg se nedavno razvela, ima tri godine.

''Baš sam neki dan pitala prijateljicu kad postane lakše, zna li se što, pa mi je rekla s 18, znači još samo 15 godina strahovanja, ali majčinstvo je toliko lijepo i ne mogu ga nikad zasjeniti strahovi'', govori Blanka.

Sa svim strahovima Blanka se lakše nosi uz pomoć vjere.

''Ja to sad ne mogu izmjeriti koliko mi daje snagu, ali je jednostavno neizdvojiv dio mog života i moje svakodnevnice'', priznaje Blanka.

Blanka Vlašić - 5 Foto: Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Proživljava li korizmu na poseban način?

''Korizma mi je najdraže doba godine, volim to povlačenje u sebe, to povlačenje u svoju pustinju, naša vlastita pustinja nas puno toga nauči'', smatra Blanka.

Jedna od naših najuspješnijih sportašica svih vremena, priznaje kako se tijekom karijere susrela s kritikama, čak i onda kad govori o vjeri.

''Ja kad bilo što kažem ima onih kojima se to sviđa i onih kojima se to ne sviđa. Što god bilo koja javna osoba kaže, to je danas više nego ikad podložno kritikama. Naravno kad sam svjedočila vjeru to je bilo baš posebno osjetljivo za neke, ali to ne može izbrisati ono u što vjerujem'', govori Blanka.

I s različitim komentarima na svoj račun naučila je nositi se.

''Možemo mi govoriti nije nas briga što ljudi misle, ali je jako važno naći neki svoj krug ljudi gdje pripadaš i koji će te prihvatiti je rmi smo ipak bića socijalna'', zaključila je.

Prošlog je vikenda Blanka bila jedna od govornica na konferenciji posvećenoj ženama i mnoge žene inspirirala svojim govorom.

''Svi mi imamo nešto što nas muči i što nosimo duboko u sebi, nešto s čim se borimo i baš otkako sam završila karijeru i postala majka uočila sma važnost svakodnevnog rada na sebi'', govori.

In Magazin: Blanka Vlašić - 1 Foto: In Magazin

Važan je rad na sebi, ali i svjesnost da ne moramo baš sve i baš uvijek.

''Priče o nekim ženama superherojima se ne bi trebale plasirati kao nešto čemu treba težiti jer je to neki standard koji je jako teško zadovoljiti'', govori.

''Najvažnije da mi spoznamo da možemo puno, ali da ne moramo sve i da je to ok'', zaključila je Blanka.

Možemo mnogo, ali ne moramo sve - ovaj Blankin zaključak neka svim ženama bude dobra poruka uoči nadolazećeg Dana žena.

