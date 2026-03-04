Kako izgleda i čime se bavi zgodna supruga Sergeja Ćetkovića? Rijetko je viđamo u javnosti!

Sergej Ćetković godinama je u sretnom braku, no njegova se supruga rijetko pojavljuje u javnosti. Ipak, kada napravi iznimku i pojavi se uz njega, mnogi primijete da je riječ o pravoj ljepotici.

Sergej Ćetković uskoro stiže pred zagrebačku publiku – popularni crnogorski pjevač nastupit će u Areni Zagreb 7. ožujka, gdje se očekuje večer ispunjena njegovim najvećim hitovima i emocijama po kojima je poznat.

Dok se fanovi pripremaju za veliki koncert, mnoge zanima i njegov privatni život, posebno priča o supruzi Kristini, s kojom već godinama dijeli život daleko od svjetla reflektora. Sergej je u sretnom braku već 26 godina, te je upravo supruga Kristina najveća podrška.

Sergej Ćetković, Kristina Ćetković Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Sergej Ćetković, Kristina Ćetković Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

''Ona je moje ono jedro što kažu i vjetar u jedra'', priznao je nedavno za IN magazin.

Kristina Ćetković - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Par ima imaju dvije kćeri, 16-godišnju Lolu i 14-godišnju Milu, a obje kćeri su posvojene.

Pogledaji ovo Celebrity Proslavile su je društvene mreže, gledali smo je na Dori, a sad stiže u show Nove TV!

''Njih dvije odavno znaju da su posvojene i to je ono najvažnije. Nema nikakvih zabranjenih tema ili laži u našem odnosu. Nikada nismo ni pomislili da im sakrijemo nešto. One sve znaju i ako budu htjele upoznati svoje biološke roditelje, bit ćemo tu da napravimo sve što je u našoj moći da se to dogodi. To su normalne stvari, nemam nikakav strah od toga, jer im nitko ne može biti više majka ili otac od nas dvoje, bez obzira na to što ih nismo rodili. Mi smo im bili suđeni, za nas su se rodile, kao što smo se i mi rodili da njima budemo roditelji. Bog je za nas imao takav plan i hvala mu na tome'', rekla je Kristina svojevremeno za "Blic ženu".

Kristina Ćetković - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Kristina Ćetković - 4 Foto: Amir Hamzagic/Pixsell

O njihovom odgoju također je pričao za naš IN magazin.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko su favoriti za pobjedu na Eurosongu? Neobičan duo već trese kladionice

''Ja pokušavam pričati, shvaćam da one to čuju, ali vjerojatno to izađe na drugo uho - onda prepustim mami. Mama je autoritet, tata se samo skloni'', iskreno govori Sergej.

Sergej Ćetković Foto: Mario Poje/Extra FM

Galerija 24 24 24 24 24

Inače, tijekom pandemije koronavirusa, supruga ovog glazbenika je došla na kreativnu poslovnu ideju. Naime, otvorila je Instagram stranicu pod imenom "Remek jelo", gdje predstavlja svoje kulinarske vještine. Njezina stranica broji 26 tisuća pratitelja, a svakim danom taj broj raste.

Veliki intervju sa glazbenikom uoči zagrebačkog koncerta pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Prva tenisačica svijeta podijelila divnu vijest poslije tragične smrti bivšeg partnera

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda sin Harisa Džinovića? Pokazao je novi imidž, inače izbjegava medije