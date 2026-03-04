Ruka pomirenja za otuđenog sina? Potez Davida i Victorije Beckham potaknuo nagađanja

Pružaju li ruku pomirenja odmetnutom sinu? Novi potez Davida i Victorije Beckham privukao je pažnju

Iako su odnosi između Brooklyna Beckhama i njegovih roditelja već neko vrijeme zategnuti, David i Victoria Beckham na njegov rođendan napravili su potez koji su mnogi protumačili kao pokušaj da odmetnutom sinu pruže ruku pomirenja.

Njihov najstariji sin proslavio je 27. rođendan, a roditelji su tim povodom na društvenim mrežama podijelili uspomene iz njegovog djetinjstva.

Victoria Beckham, Brooklyn Beckham Foto: Instagram

Victoria je objavila nekoliko starih obiteljskih fotografija. Na jednoj se vidi kako drži malog Brooklyna dok zajedno trče po travi, dok druga prikazuje obiteljsku fotografiju iz bazena na kojoj su ona, David i njihov sin.

''Sretan 27. rođendan, Brooklyn, jako te volim'', napisala je te dodala nekoliko crvenih srca.

Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, David Beckham Foto: Instagram

Čestikama se na društvenim mrežama pridružio i tata David. Podijelio je crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira sa sinom. Na fotografiji se obojica smiješe dok su nagnuti nad veliku drvenu bačvu.

''Sretan rođendan, Bust. Volim te'', poručio je. Inače, Bust je nadimak koji David odmilja koristi za svog prvorođenca.

Brooklyn Beckham, David Beckham Foto: Instagram

Obiteljski jaz sve dublji? Raskošna proslava Beckhamovih završila sa suzama. Više o tome pisali smo OVDJE.

David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Afp

David i Victoria Beckham - 4 Foto: Afp

Tko je otac Beckhamove snahe? Moćni je milijarder s Wall Streeta, a o njegovu biznisu predaje se na Harvardu. Detalje pročitajte OVDJE.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp

