Što je na novi, strastveni spot Nives Celzijus rekao bivši suprug Dino Drpić?

Nives Celzijus priznala nam je da se dugo dvoumila prije nego što je objavila novu moćnu baladu u kojoj je ogolila emocije. Glazbu i tekst napisala je sama, a s njom je u duetu zapjevao šarmantni Dino Petrić. Što je na njihov novi, prilično strastveni videospot rekao Nivesin bivši suprug, Dino Drpić, zna naš Davor Garić, a sve možete saznati u prilogu IN magazina.

Nives Celzijus i Dino Petrić lansirali su zajednički singl – Sinkronija. Svi se pitaju kako je došlo do tog neobičnog spoja. Na ovaj glazbeni randezvous Nives je pozvala Dinu.

''Iako sam, iskreno, mislila da će me odbiti. Dapače, bila sam uvjerena da će me odbiti. Žanrovski je to bilo nešto što se uklapa u pjesmu i u priču, ali ja sam mislila: Joj, on kad čuje da Nives traži duet, tko zna šta će mu biti u glavi'', iskreno nam priča Nives Celzijus.

''Mislio sam sve što mislim i sad - da je profesionalac, veliki umjetnik, top lik, drug, mada je nisam poznavao. Ali evo, to se sad potvrdilo još i više!'', nadovezao se Dino Petrić.

Moćna emotivna balada zahtjeva jednako strastven videouradak.

''Moram sad pohvaliti Dinu...svi smo bili zadivljeni njegovim glumačkim vještinama. Prvi put se susreo s tim, ali stvarno je to vrhunski odradio, jer to nije jednostavno'', govori Nives.

''Ja sam bio neispavan, ne samo taj dan, nego i danima prije, još i na putu i sve, ja sam već došao umoran i odmah smo krenuli snimat solo kadrove, ali kad sam krenuo sa Nives snimat... Baš me je uvukla u taj film - e mi smo sad ta uloga'', priča nam Dino.

''Ja sam se na to kroz godine naviknula jer sam nažalost ili hvala Bogu, ne znam kako da na to gledam, snimila hrpu tih ljubavnih strastvenih scena, tako da je meni to čak meni i OK, čak sam malo počela i guštat u tome s obzirom da mi je ljubavni život katastrofa pa bar imam neki intimno ljubavni doticaj, makar i nerealan'', šali se Nives na svoj račun.

A sada slijedi možda i najveće iznenađenje. Ovu emotivnu baladu, i riječi i melodiju, napisala je Nives, pod tušem, a gdje drugdje.

''Jasno mi je da neki sad nepoznati ljudi koji možda nikad nisu percipirali to neko moje autorstvo u pjesmama da se iznenade, ali moji najbliži, koji znaju da to radim, koji znaju da sam i pismena, i kreativna i emotivna, i onda bude kao - ti si to pisala? A ja onak - U čemu je problem! Uvijek sam bila u strahu i postojala je ta neka zadrška da se pustim tako ogoljelu masi i onda se jednostavno dogodio taj trenutak. Napisala sam tu pjesmu vrlo spontano, pod tušem, i rekla sam - evo, ovo će biti moja prva balada koju puštam'', otkrila nam je Nives.

A kakav je Dino u svijetu emocija? Tipičan Balkanac?

''Tipičan Dalmatinac! Pusti me stat, sve lagano, ali zapravo sve proživljavaš. Što se tiče emocija u pjesmi i spotu, ja mislim da smo dali od sebe sve'', kaže.

Pitamo se je li Nivesin bivši suprug, Dinov imenjak, Dino Drpić, s kojim je Nives u prijateljskom odnosu, pogledao i odobrio ''novog Dinu''!

''Morat ćemo se upoznat. Odobrit će me 100%, samo kava dve i to je to'', govori Dino.

''Jučer je baš gledao, bila je neka smiješna situacija. Došao je naš zajednički prijatelj i pokazala sam im premijerno i onda je frend komentirao - ''Super, baš si me iznenadila, brutalna pjesma, spot je dramatičan, decentan!'' A Dino ga je pogledao - ''Decentan? Ovo je soft porn! Hahaha...'', ispričala nam je Nives.

A sada slijedi i uvježbavanje za njihov prvi zajednički live nastup.

''To će bit top taj live. Morat ćemo ubit live'', zaključili su.

