Očekujte neočekivano: Kako je splitski reper ovoga puta postao hidroizolater?

Kad čujete da je stigla nova pjesma Vojka V, znate da trebate očekivati neočekivano. Popularni splitski reper ovog je puta postao hidroizolater. Kako je umjetna inteligencija jednog od najpoznatijih domaćih glazbenika natjerala da promišlja budućnost na građevini, doznao je Hari Kočić za In magazin.

Vojko V odbacuje mikrofon i postaje građevinski radnik. Zvuči nestvarno i možda malo nategnuto. Ili možda ne?



''Svaki dan smo bombardirani paničnim vijestima hoće li nam uzeti posao, kompjuter, pretpostavljam da je to moja reakcija na to. Zašto baš hidroizolacija, nisam siguran'', priča nam Vojko V.

In Magazin: Vojko V - 3 Foto: In Magazin

Šalu na stranu, računala su, nakon auto tunea i ostalih pomoćnih alata počela zaista i sama stvarati glazbu.



''Za sad ta muzika koju AI generira zvuči kao nešto, ali kad malo bolje poslušaš nije to još uvijek to. Fali nešto, fali osjećaja. Prepoznaje se da nije to to. Sad, kako će bit u budućnosti, to tek treba vidjeti''.



Naglašava kako umjetna inteligencija ima i prednosti, ali dušu glazbenika ne može replicirati. Barem ne zasad.



''Sigurno će olakšati u neku ruku da nam može biti pomoćni alat, ali nisam očekivao da će prvo pasti takve stvari. Računali smo da će roboti dizati terete, ali ne da će raditi muziku umjesto nas. To nisam očekivao'', priznaje.

In Magazin: Vojko V - 4 Foto: In Magazin

Svoju glazbu, naglašava, ipak radi sam.



''Lupaš ovako po tome i kad zvuči dobro sejvaš i eksportaš kao wav file i to je to'', priča nam u svom stilu.



Gotovo nestvaran napredak umjetne inteligencije na glazbenom polju uznemirio je umjetnike diljem svijeta. Jedni u videospotovima posebno ističu kako nije korišten AI, drugi traže potpunu zabranu korištenja umjetne inteligencije, a pisci već godinama prosvjeduju i poručuju kako je već uzela tisuće poslova u industriji.



''Neki su zabrinuti, neki nisu, ali to se toliko mijenja iz dana u dan da je teško predvidjeti što će biti za dva mjeseca, a kamoli za 20 godina. Nitko ne zna šta će biti tu'', kaže.

Avion koji se pojavljuje u novom spotu, naglašava, nije unajmljen, ali nije ga ni dizajniralo računalo.



''Luka Matković koji je radio spot nije baš neki fan AI-a, koliko san skužio, tako da je to CGI, to je druga… kratica'', objasnio nam je Vojko V.

In Magazin: Vojko V - 6 Foto: In Magazin



Što god da se dogodilo s glazbenom industrijom, građevinar, priznaje, ne bi mogao biti.



''Kad sam ušao u tematiku, malo sam to analizirao, mislim da bi propao isti tren kad bi se uhvatio toga. Nisam tip za to. Tu treba biti ozbiljan, treba biti točan, ja štrapam i šaram tako da nisam tip za to'', govori.

Srećom po naše zidove, ali i domaću scenu, Vojko ipak ostaje na pozornici, a hoćemo li ga uskoro moći i vidjeti na njoj?



''Hm… Ne! Bit će ''Drito iz Arene'' krajem četvrtog mjeseca, bit ćemo svi mi reperi u Areni, to će bit dobro''.



Dotad čekamo nove uratke iz radionice splitskog genijalca, napravljene u potpunosti bez pomoći umjetne inteligencije.

