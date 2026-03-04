Splitska influencerica dobila brojne komplimente zbog fotki u tanga-bikiniju!

Splitska influencerica Ela Jerković ovih dana uživa na Baliju. Sa svojim pratiteljima podijelila je prizore iz tropskog raja koji su brzo privukli pažnju.
Splitska influencerica Ela Jerković ovih dana uživa u egzotičnom odmoru na Baliju, odakle je sa svojim pratiteljima podijelila nekoliko zavidnih prizora.3 vijesti o kojima se priča živa legenda i kralj zabave Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine 46 godina razlike Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati! jako se promijenio Sjećate se ove zvijezde Titanica? Fanovi su poludjeli nakon što su vidjeli kako danas izgleda!
Naime, fotografijama se pohvalila na Instagramu.
Na fotografijama koje je podijelila vidi se kako uživa na plaži i na bazenu s pogledom na ocean
Ela Jerković Foto: Instagram
Ela je pozirala i uz rub bazena u zelenom bikiniju, dok u pozadini palme, tropska obala i zalazak sunca stvaraju prizor kao s razglednice.
Ela Jerković Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti 33 godine bez Tomislava Ivčića: Prometna nesreća prerano je prekinula život legendarnog pjevača
Fotografije su brzo privukle pažnju njezinih pratitelja koji su joj u komentarima ostavili brojne komplimente.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda i čime se bavi zgodna supruga Sergeja Ćetkovića? Rijetko je viđamo u javnosti!
''Wow'', ''Predivna'', ''Ženo ti si savršena, wow'', ''Ljepoto'', ''Divna'', ''Ela blista'', ''Najzgodnija'', ''Top'', dio je komentara s Instagrama.
Ela Jerković - 12 Foto: Instagram
Ela Jerković - 2 Foto: Ela Jerković/Instagram
Ela Jerković - 10 Foto: Instagram
Inače, splitska influencerica nikada nije skrivala da se podvrgnula estetskim korekcijama. Nedavno je pokazala i kako je izgledala prije operacija. Više o tome pisali smo OVDJE.
Galerija 16 16 16 16 16
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Naša pjevačica raznježila pratitelje videom s dečkom iz Srbije, kojeg je dugo skrivala!
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!
Pogledaji ovo Celebrity Ruka pomirenja za otuđenog sina? Potez Davida i Victorije Beckham potaknuo nagađanja