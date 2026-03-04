Splitska influencerica dobila brojne komplimente zbog fotki u tanga-bikiniju!

Splitska influencerica Ela Jerković ovih dana uživa na Baliju. Sa svojim pratiteljima podijelila je prizore iz tropskog raja koji su brzo privukli pažnju.

Naime, fotografijama se pohvalila na Instagramu.

Na fotografijama koje je podijelila vidi se kako uživa na plaži i na bazenu s pogledom na ocean

Ela Jerković Foto: Instagram

Ela je pozirala i uz rub bazena u zelenom bikiniju, dok u pozadini palme, tropska obala i zalazak sunca stvaraju prizor kao s razglednice.

Ela Jerković Foto: Instagram

Fotografije su brzo privukle pažnju njezinih pratitelja koji su joj u komentarima ostavili brojne komplimente.

''Wow'', ''Predivna'', ''Ženo ti si savršena, wow'', ''Ljepoto'', ''Divna'', ''Ela blista'', ''Najzgodnija'', ''Top'', dio je komentara s Instagrama.

Ela Jerković - 12 Foto: Instagram

Ela Jerković - 2 Foto: Ela Jerković/Instagram

Ela Jerković - 10 Foto: Instagram

Inače, splitska influencerica nikada nije skrivala da se podvrgnula estetskim korekcijama. Nedavno je pokazala i kako je izgledala prije operacija. Više o tome pisali smo OVDJE.

