Neizvjesnost uoči Oscara: Hoće li glamurozni crveni tepih ove godine izgledati drugačije?

Organizatori Oscara navodno razmatraju različite scenarije za ovogodišnju ceremoniju. Razlog su napetosti na Bliskom istoku koje bi mogle baciti sjenu na glamurozni crveni tepih.

Uoči ovogodišnje dodjele Oscara sve se više govori o tome kako bi ceremonija mogla biti obilježena i aktualnim događajima u svijetu. Iako službene promjene zasad nisu najavljene, iza kulisa se navodno razmatraju različite mogućnosti kako bi se izbjegla neugodna situacija na glamuroznom crvenom tepihu.

Kako piše Page Six, producenti ceremonije navodno su čak razmišljali i o tome da u potpunosti odustanu od crvenog tepiha, kako događaj ne bi djelovao kao neprimjereno slavlje u trenutku dok traje vojna operacija ''Epic Fury'' na Bliskom istoku.

Prema istom izvoru, tepih je prvotno trebao biti ukrašen japanskim javorima, koji simboliziraju mir i dugovječnost, no sada se postavlja pitanje bi li takva dekoracija uopće odgovarala trenutačnoj situaciji.

Ipak, brojni izvori iz Hollywooda tvrde da za sada nema promjena u planovima za crveni tepih, iako su organizatori svjesni osjetljivosti trenutka.

''Razmatraju apsolutno sve mogućnosti i kako bi sve moglo izgledati u različitim scenarijima… Siguran sam da razmišljaju o tome što je u ovom trenutku prikladno, vrlo su osjetljivi na cijelu situaciju'', rekao je jedan izvor, piše Page Six.

Dodatnu dimenziju cijeloj priči daje činjenica da se među ovogodišnjim nominiranima za Oscara nalaze i troje iranskih autora. Među njima je redatelj Jafar Panahi, nominiran za film ''It Was Just an Accident'', kao i Sara Khaki i Mohammadreza Eyni, redatelji dokumentarnog filma ''Cutting Through Rocks''.

Izvori također upozoravaju da bi crveni tepih ove godine mogao biti posebno osjetljivo mjesto za slavne goste. Glumci, njihovi predstavnici pa čak i filmski studiji sve su oprezniji zbog mogućih pitanja o političkim i društvenim temama.

Slična situacija navodno se dogodila i na dodjeli SAG nagrada, gdje su neki mediji bili smješteni gotovo na sam izlaz prostora za intervjue, zbog čega su propustili većinu nominiranih. Među novinarima se tada proširila glasina da su mediji koji se više bave političkim i društvenim temama pomaknuti na kraj, jer su organizatori strahovali da bi slavne osobe mogle dobiti pitanja o sukobu u Iranu.

Službeni predstavnici Akademije nisu komentirali ove navode.

