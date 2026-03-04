Tužna stvarnost omiljene reality zvijezde iz regije: S kćeri je posjetila grob supruga

Bivša reality zvijezda Rada Vasić na emotivan je način obilježila rođendan svog pokojnog supruga Rade Vasića.

Bivša reality zvijezda Rada Vasić obilježila je rođendan svog pokojnog supruga Rade Vasića, koji je preminuo prošle godine.

''Dragi moj, sretan ti rođendan. Po prvi put ti na ovaj način čestitam rođendan… Teško mi je bez tebe i da te poljubim na današnji dan. Volim te'', rekla je.

Rada je na njegov grob u Maloj Plani kod Prokuplja stigla zajedno s kćeri Anom Nikolić. Donijele su cvijeće, zapalile svijeće i ostavile kolače, a dan koji je nekad bio rezerviran za slavlje provele su u tišini i sjećanju.

Njihova kći Ana također je na društvenim mrežama podijelila emotivnu poruku.

''Sretan rođendan, najbolji tata. Svaki dan je sve teže bez tebe. Prvi put tvoj rođendan, a ti nisi tu'', napisala je.

Podsjetimo, Rade Vasić preminuo je 21. ožujka 2025. godine u 65. godini života. Godinama je imao ozbiljne zdravstvene probleme. Otkazala su mu oba bubrega zbog čega je morao redovito ići na dijalize, a njegovo zdravstveno stanje s vremenom se sve više pogoršavalo.

Obitelj je ranije otvoreno govorila koliko im je teško gledati njegovu borbu s bolešću.

''Rade mi nije baš najbolje, bolestan je, oba bubrega su mu otišla, ide na dijalizu. Mnogo se razbolio, cijela moja kuća je potresena, a pogotovo djeca. Gledam na sve načine da mu pomognem, ali bolest ne mogu nikako spriječiti. Dajem mu vjetar u leđa uvijek, tu sam i da ga nasmijem i da ga nerviram i da plačem, ja sam ti na sve spremna'', ispričala je Rada ranije za Telegraf.

Supruzi Radi nakon njegove smrti vratio se karcinom.

Karcinom dojke dijagnosticiran joj je 2023. godine, a onda se proširio na pluća. Ana je jednom prilikom otkrila nove detalje o bolesti majke.

''Mama je zdravstveno loše, ide na kemoterapiju. Želim svu pažnju i ljubav dati njoj. Istina je. Ima karcinom pluća i ta bolest, nažalost, nije izliječiva. S terapijom produžava život, ona to jako teško podnosi. Nalazi su loši, sve je to jako teško i stresno, tako da mi je fokus majka i njezina bolest. Želim da bude mirna. Teško joj je palo kada je tatu izgubila. On se patio dvije godine skoro, išao je na dijalizu i otkazali su mu bubrezi. Sve je to jako stresno'', objasnila je Ana za emisiju ''Narod pita''.

Inače, bračni par Vasić ima šestero djece, a većinu života proveli su u Njemačkoj. Rade je tamo svirao s bendom Crni gavrani, dok je Rada radila kao čistačica u policiji.

Radu Vasić hrvatska javnost pamti po sudjelovanju u reality showu ''Big Brother'', a tamo je bila sa svojim suprugom Radetom te sinovima Mikom i Gibom. Mika i Giba promijenili su spol te su sada Ivana i Ana.

