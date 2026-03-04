Osvajao ju je ljubavnim pjesmama, a ona mu je u braku oprostila sve afere i skandale

Wayne i Coleen Rooney zajedno su još od tinejdžerskih dana, a njihov brak godinama je pod povećalom javnosti zbog brojnih skandala i nevjera.

Bivši engleski nogometni reprezentativac Wayne Rooney ponovno je dospio u središte pozornosti javnosti nakon što je viđen kako do ranih jutarnjih sati tulumari u jednom luksuznom hotelu u Manchesteru, i to u društvu dviju žena.

Njegov privatni život već godinama intrigira javnost, ponajviše zbog dugog i turbulentnog odnosa sa suprugom Coleen Rooney, ali krenimo ispočetka.

Wayne i Coleen odrasli su zajedno u Liverpoolu, a nogometaš je još od najranijih dana bio uvjeren da će upravo ona biti njegova djevojka. Već kao dječak govorio joj je da će je jednog dana oženiti, a kada su imali 16 godina, napokon ju je uspio nagovoriti da izađu na prvi spoj.

''Mislim da sam kad sam imao oko 11 ili 12 godina znao da se želim oženiti njome i to sam joj tada rekao. Rekao sam ''Kada odrastemo, vjenčat ćemo se i ti ćeš roditi našu djecu''. Gledala me i okrenula očima ''Da dobro!'', rekao je Rooney svojedobno u dokumentarcu.

Rooney se u mladosti trudio na sve načine osvojiti Coleen, pa joj je čak napisao i pjesmu pod nazivom ''Wiggle, wiggle''. Kasnije je priznao da se više ne sjeća kako su točno išli stihovi, no Coleen je te tinejdžerske pjesmice sačuvala.

Dugogodišnju vezu okrunili su brakom 2008. godine na raskošnoj ceremoniji u talijanskom Portofinu te zajedno imaju četiri sina.

Ipak, nije sve bilo uvijek bajno. Čak i prije vjenčanja Rooney je bio poznat po nevjeri i seksualnim prijestupima. Kao tinejdžer, sa svega 16 godina posjećivao je bordele u Liverpoolu. Pravdao se riječima "To su greške koje praviš kada si glup i mlad". Priznao je da je i 2008. bio s prostitutkama nakon što su ga snimile nadzorne kamere kod jednog bordela u Liverpoolu. Dvije godine kasnije imao je aferu s dvije žene u The Lowry hotelu u Manchesteru, a 2017. je snimljen kako vidno pijan vozi jednu agenticu za nekretnine u autu, piše Daily Mail.

Više puta pojavile su se i glasine o mogućem razvodu, ali mu je supruga sve opraštala i vjerno stajala uz njega.

"Ponekad moraš povući crtu i reći: 'To je to', ali meni je Wayne uvijek govorio kako je ljubav još uvijek tu. Zašto to baciti kad se može raditi na tome? Ako se potrudiš i ne uspije, onda znaš da je vrijeme da to pustiš i kreneš svojim putem, ali ljubav je uvijek bila prisutna. Nikad nismo htjeli prekinuti, ali bilo je situacija u kojima se to moglo dogoditi i možda nismo mogli proći kroz sve to. No, uspjeli smo i tako na to moram gledati. Nadam se da je to to, da će sada biti jedan lijep, miran brak'', rekla je svojedobno, piše The Sun.

"Odrastali smo zajedno, poznajemo se od malih nogu... Kad sada pogledam, imala sam 16 godina kada smo počeli, a sada moj najstariji sin ima 15. Bila sam samo dijete, tako mlada. Međutim, zajedno smo odrastali, prolazili smo kroz teška vremena zajedno, kroz dobra vremena zajedno i stvarno se dobro poznajemo. Znam da zvuči kao klišej, ali postoje parovi koji se zapravo ne poznaju tako dobro. Mi smo tim i kroz život smo si međusobno pomagali. I uvijek nekako uspijemo vidjeti bolji ishod umjesto da se fokusiramo na najgore'', dodala je.

