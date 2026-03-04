Nova uloga pobjednika popularnog showa Tvoje lice zvuči poznato: ''S druge strane je puno teže!''

Brojimo svega nekoliko dana do povratka emisije Tvoje lice zvuči poznato na male ekrane. Iznenađenja nikad dosta, pa ćemo se u novoj sezoni showa, 13 tjedana družiti s omiljenim bivšim kandidatom. Sada, naime, uskače u potpuno novo ruho, a sve detalje možete saznati u prilogu IN magazina.

Popularni show Tvoje lice zvuči poznato u desetoj sezoni donosi novo poznato lice među mentore. Nakon svih transformacija kojima nas je oduševljavao u osmoj sezoni showa, Alen Bičević se našao s druge strane školske klupe.

''Pa, s druge strane je puno teže. Nisam očekivao da će biti ovoliko posla. Nema nekih velikih problema. Jesam li prestrog – ne znam. Još nikoga nisam rasplakao, ali čekaj – ima još vremena'', šali se Alen te dodaje.

In Magazin: Alen Bičević - 7 Foto: In Magazin

''Ja točno znam s čim se kandidati bore i koliko malo vremena imaju za pripremit sve te uloge, od kojih neke nisu najjednostavnije. Ima tu i koreografije i svega'', priča Alen.

''Stvarno je zanimljivo dobivati savjet od nekoga tko je prošao kroz sve, pa je imao priliku osjetiti zapravo sav pritisak na sebi'', govori Lovro Juraga, jedan od kandidata showa.

Alen je kroz svoje transformacije savršeno plivao, a posebno ga veseli zajedno s kandidatima proživljavati pripreme za njihove uloge.

''Najzabavnije je slušati tih prvih pola sata probe i kako se oni bore sami sa sobom i psihologijom nastupa – hoću li imati štikle, hoće li me zubi žuljati? Hoću li imati prekratku minicu ili predebelo odijelo? I onda ti to sve saslušaš i misliš si – šta me briga, ja sam to sve prošao – to je sad vaš problem'', priča Alen.

In Magazin: Alen Bičević - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Alen Bičević - 6 Foto: In Magazin

Kao u slučaju svakog velikog mentora, njegove se riječi još dugo pamte. Lovro nam otkriva koju će ga Alenova misao još dugo pratiti kroz život.

''Da vam kažem, morali bi ju izbaciti'', našalio se Lovro Juraga.

''Ja znam koliko oni mogu dati i onda mi je zbilja u interesu da pokažu sebe u najboljem svjetlu na pozornici i onda kad me ne poslušaju, dobiju jezikovu juhu kad siđu s pozornice'', ispričao nam je Alen.

Sudeći po svemu viđenom, Alen Bičević se savršeno uklapa u ovaj poker mentora i sigurno će, zajedno s ostatkom ekipe, iznijeti još jednu vrlo zabavnu sezonu ovog popularnog showa.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



