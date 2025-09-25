Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"

Ela Jerković objavila je video u kojem pokazuje svoj izgled prije estetskih zahvata, što je izazvalo veliku podršku pratitelja.

Poznata splitska influencerica Ela Jerković iznenadila je svoje pratitelje novim videom na Youtube-u u kojem je podijelila snimke i fotografije svog izgleda prije estetskih zahvata.

U objavi je otvoreno progovorila o promjenama kroz koje je prošla i priznala da nije uvijek bila zadovoljna svojim izgledom te je na šaljivi način komentirala svoj izgled prije korekcija s prijateljima.

"Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom", "Strašno", "Hurem iz Bugarske", samo je dio šaljivih komentara Ele i njezinih prijatelja.

Ela nikada nije imala problem priznati da je radila korekcije, naglašavajući da joj je cilj bio da se osjeća samopouzdanije i sretnije u svom tijelu. Video je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama, a mnogi pratitelji su je podržali zbog iskrenosti.

Ela Jerković Foto: Instagram

Ela Jerković - 12 Foto: Instagram

Komentari ispod videa uglavnom su puni podrške.

"Ja vidim na slikama jednu djevojčicu koja je imala sretno i veselo djetinjstvo", "Na svim slikama vidim koliko si bila zahvalno dijete tijekom svog djetinstva. Svaka slika je posebna na svoj način, kao što si i ti. Bila si i tada lijepa i posebna kao što si i sada. Samo tako nastavi", "Znači, vi ste top, ja sam se ismijala kao nikad", pisali su korisnici.

Eli ovo inače nije prvi put da je progovorila o svojim zahvatima. Poznato je da je operirala grudi te da je bila na nekoliko operacija nosa. Prvi zahvat na nosu napravila je kada je imala 17 godina, ali tada nije bila u potpunosti zadovoljna, pa je proces ponovila.

Ela Jerković - 3 Foto: Instagram

Ela Jerković - 2 Foto: Ela Jerković/Instagram

Nedavno se pohvalila najnovijom operacijom, a više o tome pročitajte OVDJE.

Ela Jerković Foto: Instagram

