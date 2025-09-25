Deset godina mlađi glumac vezu s pjevačicom potvrdio objavom njezine fotke iz kreveta?

Intimna fotografija pjevačice Ellie Goulding osvanula je na profilu njenog novog partnera Beauea Minnieara.

Novi dečko pjevačice Ellie Goulding, glumac Beau Minniear, podijelio je intimnu fotografiju s pjevačicom nakon što su javno obznanili svoju vezu.

Pjevačica se javno pojavila s glumcem prvi put ranije ovog mjeseca kada su zajedno otišli u šetnju Londonom, a s obzirom na to da ne dijele toliko svoju privatnost, brojne je iznenadila nova fotografija para, prenosi Daily Mail.

Ellie Goulding - 10 Foto: Instagram

Ellie Goulding - 6 Foto: Instagram

Glumac je podijelio više fotografija, među kojima je bila i ona žene za koju se, po vidljivim tetovažama, smatralo da je Ellie.

Ellie je glumca navodno upoznala ranije ove godine. U srpnju je nagovijestila da su u vezi tajnovitim TikTok videom u kojem je objavila kako miluje mušku ruku, no video je obrisala.

Ellie Goulding - 4 Foto: Instagram

Ellie Goulding - 3 Foto: Instagram

Obožavatelji su primijetili da se sat koji je muškarac nosio u videu poklapa s onim koji Beau često nosi na svojim Instagram fotografijama. Također su navodno uočili da su oboje objavili fotografije iz istog hotela u Firenci, prije nego što su zajedno prisustvovali boksačkom meču.

"Ellie je zagrijana za Beaua i dijele puno zajedničkih interesa, poput vježbanja i umjetnosti. Zabavljaju se zajedno i svakako su atraktivan par", rekao je izvor.

📸| @EllieGoulding and her boyfriend Beau Minniear together via Instagram stories!🥰 pic.twitter.com/zd6vS0crHr — GoulddiggerBR | Fan Account (@GoulddiggerBr) September 23, 2025

Beau Minniear - 2 Foto: Instagram

Beau Minniear - 1 Foto: Instagram

Inače, Ellie se prošle godine razvela od Caspara Joplinga. Par je bio zajedno od 2017. godine, a 2019. godine imali su pravo viktorijansko vjenčanje. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

Ellie Goulding (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

