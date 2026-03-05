Intimni dio tijela prekrila je samo školjkom i raspametila fanove fotografijama s plaže

Manekenka Brooks Nader pozirala je na plaži u Dominikanskoj Republici u bikiniju, pritom dojku prekrivši samo školjkom, dok je snimala kampanju za brend kupaćih kostima.
Brooks Nader ponovno je povukla hrabar potez kako bi se istaknula na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča 46 godina razlike Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati! neprežaljena Prošlo je 12 godina od iznenadne smrti naše glumice koju je publika obožavala gledati živa legenda i kralj zabave Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Galerija 26 26 26 26 26
Reality zvijezda u ponedjeljak je pozirala na bijeloj pješčanoj plaži u šarenom bikiniju s vezicama, a jednu je dojku prekrila samo školjkom.
Brooks Nader - 3 Foto: Brooks Nader/Instagram
Poznata manekenka trenutačno boravi u tropima gdje snima kampanju za brend kupaćih kostima Agua Bendita, a fotografije su nastale u Dominikanskoj Republici. Inače je i bliska prijateljica Lauren Sanchez.
Brooks Nader - 1 Foto: Brooks Nader/Instagram
Ovo dolazi nakon što je početkom godine demantirala glasine da je u vezi s Benom Affleckom, koje je objavio portal Deuxmoi.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je otac Marka Grubnića? Ne pojavljuje se često javnosti, ali sin o njemu govori s velikim ponosom
Brooks Nader - 4 Foto: Brooks Nader/Instagram
"Nikada ga nisam upoznala u životu", napisala je u komentaru, govoreći o bivšem suprugu Jennifer Lopez.
Prošlog mjeseca Nader je priznala da je kao tinejdžerica "jurila za savršenstvom". S 18 godina, nakon preseljenja u New York, odlučila se na estetske zahvate poput filera u obrazima, čeljusti i usnama.
Brooks Nader - 5 Foto: Profimedia
"Roditelji su mi dali oko 1000 dolara i rekli: 'Zabavi se'. Mislila sam da to svi rade", rekla je za Us Weekly.
Pogledaji ovo Celebrity Influencerica poginula u stravičnoj nesreći, obiteljsku tragediju produbio je događaj koji je uslijedio
Dodala je kako ne isključuje mogućnost estetskih zahvata u budućnosti, ali trenutačno je zadovoljna svojim izgledom i kaže da ponovno izgleda kao "ona stara".
Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia
Brooks Nader Foto: Afp
Manekenka, koja je bila u braku s Billyjem Haireom od 2019. do prošle godine, otvoreno govori i o korištenju GLP-1 lijekova za mršavljenje te priznaje da još uvijek radi na svom samopouzdanju.
"Prolazim kroz isti put kao i svi drugi. Težina mi varira kao i svima", poručila je.
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Što je sapioseksualka? Lijepa glumica sve je zaintrigirala svojom izjavom
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Vergara u svili i čipki istaknula svoj najveći adut, fotografi su brže-bolje sve snimili
Pogledaji ovo Celebrity Svi su primijetili suprugu predsjednika Zorana Milanovića na ovom važnom događanju