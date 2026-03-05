Intimni dio tijela prekrila je samo školjkom i raspametila fanove fotografijama s plaže

Manekenka Brooks Nader pozirala je na plaži u Dominikanskoj Republici u bikiniju, pritom dojku prekrivši samo školjkom, dok je snimala kampanju za brend kupaćih kostima.

Brooks Nader ponovno je povukla hrabar potez kako bi se istaknula na društvenim mrežama.

Galerija 26 26 26 26 26

Reality zvijezda u ponedjeljak je pozirala na bijeloj pješčanoj plaži u šarenom bikiniju s vezicama, a jednu je dojku prekrila samo školjkom.

Brooks Nader - 3 Foto: Brooks Nader/Instagram

Poznata manekenka trenutačno boravi u tropima gdje snima kampanju za brend kupaćih kostima Agua Bendita, a fotografije su nastale u Dominikanskoj Republici. Inače je i bliska prijateljica Lauren Sanchez.

Brooks Nader - 1 Foto: Brooks Nader/Instagram

Ovo dolazi nakon što je početkom godine demantirala glasine da je u vezi s Benom Affleckom, koje je objavio portal Deuxmoi.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je otac Marka Grubnića? Ne pojavljuje se često javnosti, ali sin o njemu govori s velikim ponosom

Brooks Nader - 4 Foto: Brooks Nader/Instagram

"Nikada ga nisam upoznala u životu", napisala je u komentaru, govoreći o bivšem suprugu Jennifer Lopez.

Prošlog mjeseca Nader je priznala da je kao tinejdžerica "jurila za savršenstvom". S 18 godina, nakon preseljenja u New York, odlučila se na estetske zahvate poput filera u obrazima, čeljusti i usnama.

Brooks Nader - 5 Foto: Profimedia

"Roditelji su mi dali oko 1000 dolara i rekli: 'Zabavi se'. Mislila sam da to svi rade", rekla je za Us Weekly.

Pogledaji ovo Celebrity Influencerica poginula u stravičnoj nesreći, obiteljsku tragediju produbio je događaj koji je uslijedio

Dodala je kako ne isključuje mogućnost estetskih zahvata u budućnosti, ali trenutačno je zadovoljna svojim izgledom i kaže da ponovno izgleda kao "ona stara".

Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia

Brooks Nader Foto: Afp

Manekenka, koja je bila u braku s Billyjem Haireom od 2019. do prošle godine, otvoreno govori i o korištenju GLP-1 lijekova za mršavljenje te priznaje da još uvijek radi na svom samopouzdanju.

"Prolazim kroz isti put kao i svi drugi. Težina mi varira kao i svima", poručila je.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Što je sapioseksualka? Lijepa glumica sve je zaintrigirala svojom izjavom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Vergara u svili i čipki istaknula svoj najveći adut, fotografi su brže-bolje sve snimili

Pogledaji ovo Celebrity Svi su primijetili suprugu predsjednika Zorana Milanovića na ovom važnom događanju