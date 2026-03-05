Tko je otac Marka Grubnića? Ne pojavljuje se često javnosti, ali sin o njemu govori s velikim ponosom

Modni stilist Marko Grubnić često dijeli obiteljske trenutke na društvenim mrežama, no dok majku Branku rado pokazuje, njegov otac Veljko tek se rijetko pojavljuje u javnosti.

Marko Grubnić redovito objavljuje nove fotografije na svojim društvenim mrežama, a nerijetko se među njima pohvali i svojom majkom Brankom, s kojom često pozira i dijeli zajedničke trenutke.

Ipak, nešto rjeđe pokazuje svog oca Veljka, koji se u javnosti pojavljuje tek povremeno. Najčešće ga se može vidjeti na obiteljskim fotografijama za blagdane, kada zajedno pozira sa sinom i suprugom.

Mi smo uspjeli pronaći nekoliko fotografija Veljka, a kako izgleda, pogledajte u nastavku. U našoj fotogaleriji možete vidjeti i njihove zajedničke fotografije iz 2009. godine, kada su Markovi roditelji došli podržati sina nakon diplomiranja.

Poznato je da je Markov otac Veljko već godinama u mirovini. Radni vijek proveo je u Garešnici, gdje je radio u jednoj tvornici opeke.

S druge strane, njegova majka Branka po struci je ekonomistica i radi u državnoj firmi. Zanimljivo je da, baš poput svog sina, voli upečatljive modne kombinacije, pa je mnogi često uspoređuju i s pjevačicom Majom Šuput.

Grubnić je u nekoliko navrata istaknuo koliko su mu roditelji važni te koliko su ponosni na njegov uspjeh.

''Mom ocu prvo dugo nije bilo jasno čime se ja točno bavim, jer on je jedan tradicionalni muškarac koji je imao viziju za svog sina i planove da će sin raditi uredski posao, da će imati godišnji, bolovanje, da će imati fiksnu plaću... i tako dalje. I ja sam to sve tada, nažalost, demantirao i otišao u svom smjeru. A danas, na sreću, jer je on jedan od ponosnih očeva na svijetu. On prati moj rad koliko uspije, jer on nema društvene mreže, nije toliko u tome, ali je jako ponosan i zadovoljan što sam ja to što jesam, što sam prije svega sretan. Ja mislim da je svaki roditelj jako zadovoljan i može se smatrati uspješnim ako je njegovo dijete sretno. Ja to jesam. On je, recimo, jako ponosan kad vidi nešto na televiziji. Neki dan je gledao IN magazin pa je Minea dala izjavu vezanu za mene i za stajling u ‘Tvoje lice zvuči poznato’. On me odmah nazvao, plakao od sreće, tražio Minein broj da ju nazove i da joj se osobno zahvali što je izgovorila za njegovog sina! Tako da moji roditelji oboje su vrlo emotivni i jako sve oko mene doživljavaju srčano. Kod nas se vrlo često i plače od sreće, tako da moj tata je jedan od najponosnijih očeva'', ispričao je Marko u intervjuu za naš portal.

Dodao je i koliko mu znači podrška koju dobiva od roditelja.

''Apsolutno sam blagoslovljen čovjek što imam roditelje kakve imam. Oni su moja bezrezervna podrška i zauvijek ću im biti zahvalan na svemu. Svojim odgojem, ali i podrškom, od mene su učinili sretnog čovjeka i nikada im se neću moći dovoljno zahvaliti na tome. Ja sam sin jedinac koji najviše na svijetu voli i poštuje svoje roditelje, oni su mi pružili sve u životu. Njima dugujem za sve ovo što sam danas. Sve su mi omogućili'', rekao je.

