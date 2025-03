Veliki intervju s Markom Grubnićem: ''Tata me odmah nazvao i plakao od sreće, tražio je Minein broj!''

Marko Grubnić dao nam je veliki intervju o kojem je otkrio sve o projektima Nove TV, privatnom životu te bliskom odnosu s Majom Šuput.

Marko Grubnić jedno je od najpoznatijih imena naše estrade već dvadesetak godina.

Bez njegovih kreacija teško bi bilo zamisliti ijedan izlazak Maje Šuput, a sada i sve emisije omiljenih showova Nove TV.

Za naš portal u velikom intervjuu raspričao se o modi, suradnji s Novom TV, Maji Šuput te privatnom životu.

Marko Grubnić - 7 Foto: Marko Grubnić/Instagram

Marko je dosad radio na Supertalentu, Tvoje lice zvuči poznato, Plesu sa zvijezdama, ali bez dvojbe izdvaja projekt koji mu je najdraži.

''Supertalent mi je oduvijek bio jedan od dražih projekata koje sam radio, pa kada su mi povjerili stajlinge i ostalih članova žirija, voditelja - mojoj sreći nije bilo kraja. Zaista to radim punim srcem i dušom... Uživam i posvećen sam apsolutno svakom stajlingu, ništa ne prepuštam slučaju... Jako sam ponosan na sve svoje projekte koje radim na Novoj TV i naprosto nikada neću moći dovoljno zahvaliti Novoj TV na ukazanom povjerenju, "otvorenim rukama" kada su moji stajlinzi i moje vizije u pitanju... Zauvijek želim opravdati to povjerenje i to je moja najveća misija u životu. Ja naprosto obožavam raditi televiziju i želim da su čelni ljudi programa i producenti koji vode projekte apsolutno zadovoljni mojim radom. Bitno mi je to jer ovo je timski posao, ja poštujem njihove želje i potrebe, oni poštuju mene i moju kreativnost. Timovi koji rade takve projekte su surovi profesionalci, tako da rezultati su sigurno tu, kao i zadovoljstvo... S tom energijom znam da nas čeka još puno, puno lijepih i uspješnih projekata.''

Igor Mešin, Frano Ridjan i Marko Grubnić Foto: Nova TV

Da zaista živi televiziju ne skriva.

''Ja sam televizijski čovjek koji cijelim svojim srcem i dušom radi ono što najviše na svijetu voli, i vrlo često se zna dogoditi da sa snimanja dođem doma kasno u noći. Na kraju dana, najsretniji sam i najzahvalniji čovjek na svijetu i jedva čekam novi dan i novo snimanje, jer jednostavno živim ovaj posao, beskrajno ga osjećam cijelim svojim bićem... Imam slobodu i povjerenje ljudi s kojima radim, i to ne bih nikada, ni zašto na svijetu, iznevjerio. Nama kreativcima bitna je sloboda, a povjerenje sam svojim trudom i radom stekao. To je ono što mi je važno da bih mogao biti slobodan kako bih funkcionirao u poslu i kako ne bih imao problema s inspiracijom. Kod mene je to povjerenje ključno. Ja sam se dokazao i pokazao ljudima na TV-u i gledateljima kako, na primjer, voditelji mogu i trebaju izgledati... Jako sam lojalan i jako posvećen svom poslu, tako da inspiracija konstantno navire. Točnije, vrlo često ne mogu dočekati snimajući dan da pokažem svima što sam pripremio sa svojim timom ljudi. Okružen sam surovim profesionalcima i to me beskrajno inspirira...''

Moglo bi se reći da moda ne miruje, gdje pronalazi inspiraciju za sve lude stajlinge?

''Inspiriraju me ljudi s kojima radim, suradnici... mojoj inspiraciji nema kraja, jer su to sve redom ostvareni, uspješni ljudi, čija energija naprosto i mene beskrajno inspirira i pokreće da u svom poslu budem još bolji, najbolji. Ja jako volim ambiciozne i uspješne ljude, jer to i mene zaista tjera da budem dio takvih ljudi. Uvijek svom poslu pristupom individualno, točnije uvijek sve stajlinge prilagođavam osobama s kojima radim.''

Davor Bilman, Maja Šuput, Marko Grubnić, Fabijan Pavao Medvešek i Martina Tomčić Foto: Marko Grubnić/Instagram

A sada dio u kojem je stručan – moda. Ponavlja li se moda uistinu svakih nekoliko godina?

''Da, ja smatram da se moda uistinu svakih nekoliko godina vrti u krug, naravno uz nekakve male preinake kako bi naprosto bila modernija, ali topla voda je već odavno izmišljena i ne treba puno filozofirati o modi. A čak volim reći da je danas sve moderno i da ljudi trebaju biti opušteni, trebaju se igrati s modom, trebaju kombinirati svoje već postojeće stvari, dodati nešto novih stvari, i to sve tako da takvom kombinacijom starih i novih stvari ustvari učine svoj ormar zanimljivim i svježim, jer zaista se moda vrti u krug.''

Postoji li neprimjerena modna kombinacija? Kako gleda na taj pojam?

''Ja smatram da svaka roba ima svog kupca i ja ne volim nikada komentirati odjevne kombinacije, jer tko sam ja da bilo kome sudim... Zaista su me puno puta molili u mojoj karijeri da se osvrnem na nečiji izgled, ja to zaista izbjegavam. Smatram da ne postoji neprimjerena modna kombinacija ako gledamo na to da idemo na nekakav događaj, pa se neprimjereno obučemo na krštenje, tu sad prekratke suknje ili preveliki dekolte. U tom smislu, da, ali u smislu toga što bi netko trebao nositi, je li to za nekog primjereno ili neprimjereno, mislim da bi neprimjereno bilo i neukusno to komentirati, nekoga prozivati. Jednostavno, to nije pristojno, to se ne radi... Nekome se to nešto sviđa, netko je za to odvojio svoj novac, vrijeme, trud, rad. Prema tome, tko smo mi da nekom sudimo, i ja to zaista ne podržavam.''

Marko Grubnić - 3 Foto: Instagram

Njegove kreacije često nailaze na kritike, bude li ikad povrijeđen zbog takvih komentara?

''Činjenica je da sam ja kroz svoj posao i karijeru odavno naučio prvo pogledati tko govori, a tek onda što govori. Nikako me ne vrijeđaju kritike. Dapače, jako volim konstruktivne kritike, volim kada se osoba predstavi, kaže mi svoje životne uspjehe i tada možemo razgovarati. Jer ja sam svjestan da tko radi, taj griješi, ali vrlo često se ljudi skrivaju iza raznih pseudonima, zavaljeni u svojim foteljama doma, i pišu kritike. To nije lijepo niti pristojno i naravno da na takve stvari imam nultu stopu tolerancije. Moj posao je dio javnog posla i svjestan sam da je podložan kritikama. Nažalost, također sam svjestan da je nemoguće zadovoljiti svakoga i svačiji ukus. Uvijek će biti netko tko neće biti zadovoljan. Međutim, meni je jako važno što o tome misle moji klijenti, kako se oni osjećaju u tome, meni je to, recimo, nit vodilja. A zadovoljiti apsolutno svakog, to je nemoguće.'

Dogodi li se njemu da ponekad nije zadovoljan onim što je napravio?

''A u principu, to mi se nije događalo, zato što sam ja zaista surovi profesionalac koji apsolutno ništa ne prepušta slučaju. Uvijek sam i više nego spreman kad je posao u pitanju, tako da čak mogu reći da sam jako ponosan na svoj posao, pa se vrlo često volim i pohvaliti na društvenim mrežama. Ali, poprilično sam siguran u to što radim i uvijek sam jako organiziran i pripremljen, tako da nisam nikada došao do te situacije.''

Gledajući svoje stare fotografije svi se barem jednom nasmijemo na nekadašnje trendove koje smo sami nosili. Koji trend iz prošlosti on više nikada ne bi ponovio?

''Mislim da smo svi donedavno na glas govorili kako su te '80-e bile modne godine koje modno više ne bi ponavljali. Ali, evo, nikad ne reci nikad. Ponovno nam se vraćaju velika ramena, ponovo nam se vraćaju i uzorci, točkice, sve ono što je vladalo tih '80-ih. I naravno, to je sada opet update, to je malo modernija verzija, ali evo, nikad ne reci nikad.''

Koga bi od svjetski slavnih faca volio odjenuti?

''Ja vam moram biti iskren i priznati da ja nikada u svom životu nisam maštao, kao mnoge moje kolege, o takvim stvarima. Nikad nisam bio jedan od tih. Ja sam uvijek stajao čvrsto na zemlji s obje noge i uvijek sam sam sebi rekao iz srca da nisam to. Moje ambicije i želje bile su da bih uvijek prije oblačio Maju, Ninu, Indiru, Jelenu, Severinu, nego Madonnu, Kylie, Britney i tako dalje, sve svjetske pjevačice. Znači, ja sam tu od samog starta bio vrlo jasan, realan i nikad nisam, pa neću reći, tražio nemoguće, jer nema toga što nije moguće. I da mi je to bila želja, poznajući sebe, ja bih to sigurno ostvario. Međutim, ja sam svoje želje ostvario, točno onako kako sam ja želio, tako da ja s te strane samo mogu reći da sam zaista jedan vrlo, vrlo prije svega ostvaren poslovni čovjek koji je ostvario svoje snove i želje u potpunosti.''

Marko Grubnić - 6 Foto: Marko Grubnić/Instagram

Markov privatni život često je pod povećalom javnosti. Iako je javna osoba, ljubavni život krije od znatiželjnih očiju.

''Kada je u pitanju ljubavni život, malo prostora volim zadržati samo za sebe. Mogu samo reći da sam sretan i ispunjen. Moj najveći životni uspjeh jest što sam uspio sačuvati svoju pravu istinsku intimu, svoj privatni život, a da u isto vrijeme ljudi misle da sve o meni znaju. Za mene je to uspjeh, upravo ta iluzija. Dati ljudima dovoljno da zadovoljiš njihovu medijsku glad, želju i potrebu ljudi koji se hrane životima javnih osoba, a istovremeno biti daleko od toga. Ja svoj privatni život čuvam za svoj uski krug prijatelja i obitelji. I zapravo sam vrlo škrt na svim privatnim informacijama, što se ne bi reklo na prvu ako pogledate moj Instagram ili ako čitate portale, ali vjerujte mi, ja odlučujem što i kako ću pustiti na Instagram, i na taj način odlučujem što želim da se vidi i zna, a što ne. Možda se to nekome ne čini baš fer, ali ako sam javna osoba, ne mislim da sam javno dobro, tako da uzimam sebi za pravo uživati u svom privatnom životu daleko od Instagrama i znatiželjnih očiju javnosti.''

Njegova mama Branka hit je na društvenim mrežama, a često ju uspoređuju s Majom Šuput. Što ona kaže na te usporedbe?

''Mama i ja imamo zaista poseban odnos na koji smo oboje jako ponosni. Ja sam pravi mamin sin. Definitivno je ona zaslužna za ovo čime se danas bavim. Što se usporedbe tiče, ja ne vidim sličnost osim što su obje plavuše! Moja mama obožava Maju, a mislim da je ljubav obostrana...'', smije se.

Branka Grubnić - 1 Foto: Instagram

Njegov otac Veljko drži se podalje od javnosti.

''Mom ocu prvo dugo nije bilo jasno čime se ja točno bavim, jer on je jedan tradicionalni muškarac koji je imao viziju za svog sina i planove da će sin raditi uredski posao, da će imati godišnji, bolovanje, da će imati fiksnu plaću... i tako dalje. I ja sam to sve tada, nažalost, demantirao i otišao u svom smjeru. A danas, na sreću, jer je on jedan od ponosnih očeva na svijetu. On prati moj rad koliko uspije, jer on nema društvene mreže, nije toliko u tome, ali je jako ponosan i zadovoljan što sam ja to što jesam, što sam prije svega sretan. Ja mislim da je svaki roditelj jako zadovoljan i može se smatrati uspješnim ako je njegovo dijete sretno. Ja to jesam. On je, recimo, jako ponosan kad vidi nešto na televiziji. Neki dan je gledao IN magazin pa je Minea dala izjavu vezanu za mene i za stajling u "Tvoje lice zvuči poznato". On me odmah nazvao, plakao od sreće, tražio Minein broj da ju nazove i da joj se osobno zahvali što je izgovorila za njegovog sina! Tako da moji roditelji oboje su vrlo emotivni i jako sve oko mene doživljavaju srčano. Kod nas se vrlo često i plače od sreće, tako da moj tata je jedan od najponosnijih očeva.''

''Apsolutno sam blagoslovljen čovjek što imam roditelje kakve imam. Oni su moja bezrezervna podrška i zauvijek ću im biti zahvalan na svemu. Svojim odgojem, ali i podrškom, od mene su učinili sretnog čovjeka i nikada im se neću moći dovoljno zahvaliti na tome. Ja sam sin jedinac koji najviše na svijetu voli i poštuje svoje roditelje, oni su mi pružili sve u životu. Njima dugujem za sve ovo što sam danas. Sve su mi omogućili'', dodaje.

Marko Grubnić s mamom Brankom i tatom Veljkom - 1 Foto: Instagram

Svima je dobro poznato da je Marko najbolji prijatelj s Majom Šuput. Jesu li se ikad posvađali? Kako izgledaju njihova druženja?

''Maja, mogu slobodno reći da je osim što mi jest najdraža suradnica, apsolutno mi je i najdraža prijateljica, s kojom dijelim i dobro i zlo, koja me u potpunosti razumije kao i ja nju. Naša druženja su uglavnom vrlo zabavna i vesela, puno se smijemo, obožavamo se prisjećati zajedničkih dogodovština i prošlosti... Jednom smo se u životu posvađali, samo jednom. Bilo je vezano uz posao, a branio sam njezin interes, toliko žustro i glasno, srčano, da smo se na kraju nas dvoje posvađali. Ali kada ja zaista ne volim nepravdu. Pamtimo to i nikada se nije ponovilo. Jako se cijenimo i poštujemo, i privatno i poslovno, bezrezervno si vjerujemo...''

A gdje je Maja tu je i Bloom. Otkrio nam je Marko i kakav je dječak te koliko se njihov život promijenio otkako je Maja postala mama?

''Maja i njezina obitelj spadaju u moju obitelj. Smatram da su prijatelji obitelj koju sami biramo, tako da se nama svima na neki način promijenio život na bolje. Bloom je unio puno radosti i veselja u naša druženja. Sve je podređeno njemu i baš svi uživamo... Počeo je dolaziti na naše kostimske probe, Bloom uživa u perju, šljokicama, materijalima, jako ga to zabavlja i veseli, a moram napomenuti kako je najsretniji čim se spomene Nova TV. On je najveći fan Nove TV i najsretniji je dječak na svijetu kad dođe na set, snimanje, npr. Supertalent. O tome priča danima i danima se ponovno najavljuje da će opet doći, jer to dijete jednostavno obožava Novu TV, kamere, stage, reflektore, studio. I da se njega pita, on bi živio na Novoj TV, njemu je to doslovno Disneyland...''

Marko Grubnić i Bloom Foto: Instagram

Kako nam je i sam spomenuo, Marko na Instagramu ima preko 4 tisuće fotografija i 76 tisuća pratitelja. Fotografirati se obožava, a zadnjih dana pojavio se na stranicama za fotošop fejlove. Diraju li ga takvi komentari?

''Ne, ne znam uopće koje su to stranice, ne pratim takve stranice i nije me baš briga... Evo, najiskrenije... Ja ne mislim da su moje fotografije photoshop fail... Smatram da su moje fotografije, baš kao i cijeli moj Instagram profil, umjetničko djelo. Moje umjetničko djelo. Čijem stilu i estetici sam vjeran od prvog dana korištenja te mreže. Unatoč raznim prozivkama i "aferama", to je moja estetika, ja tako vidim svijet. I to je moje pravo. Pri tom nikoga ne ugrožavam s time, nitko ne plaća pretplatu na moj profil, niti plaća porez, pa da me ima pravo prozivati što ću i kako objavljivati. Ni ja ne shvaćam ljude koji na aplikaciji koja u sebi ima ugrađene filtere (Instagram) objave sliku "no filter", kako i zašto kad ih je sam Instagram ugradio upravo zato da ih ljudi koriste, dakle legitimno je, dapače, poželjno... Ja nikoga zbog toga ne prozivam, iako mi se to nikako ne sviđa. Stoga, ako se moj stil komunikacije tj. moje objave nekome sviđaju, slobodno neka uživa u fotografijama, a ako ne - neka ne prati, jer ne mogu shvatiti ljude koji prate nekoga ili nešto, a beskrajno ih živcira. Zašto si netko namjerno stvara stres, nije mi to jasno, koja je poanta? Ja pratim samo ljude koji me vesele, opuštaju, zabavljaju, inspiriraju... Ja nisam influenser, ne patim od broja pratitelja i ne živim od Instagrama, stoga zaista ne želim da me prati netko koga živciraju moje "pretjerano uređene" fotografije. Ja i šarm uredim koju sam uslikao prethodno u restoranu, jer mogu i hoću... i veseli me to. Pri tom to nisu moji kompleksi, već moje umjetničko izražavanje i moja sloboda.''

Za kraj, rekao nam je ima li neku neostvarenu želju, no jasno je već da to nije u Markovom stilu pa motivacijski kaže:

''Apsolutno sam potpuno ostvarena, sretna i zadovoljna osoba. Obožavam svoj život. No, jako je važno osvježiti život, biti zahvalan na svemu što imamo. Rad na sebi me naučio da ne trebam kukati i isticati nešto što mi eventualno fali i biti nesretan zbog toga. Ja sam zahvalan na svim blagoslovima koje imam i fokusiran sam samo na to. Jako je važno slijediti svoje snove, prije svega maštati i odrediti svoje ciljeve, a potom ostvarivati iste, jer čovjek bez snova i želja je prazan, tužan čovjek, taj se nema čemu niti radovati. Za mene je svaki novi dan prilika, želja i volja za ostvarivanjem svojih snova. Ja se često ujutro probudim i pomislim - a danas mogu osvojiti svijet ako to želim!''

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Zavirite na napušteni ranč Michaela Jacksona uz koji se vežu grozote, nedavno je obnovljen

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lice je možda bez ijedne bore, ali ruke ipak otkrivaju Madonnine prave godine

Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako izgleda sestra Rakitićeve supruge? Kažu da su kao blizanke!

Pogledaji ovo Celebrity Zbog detalja u ovom videu svi su primijetili da nešto nije u redu sa slavnom plavušom

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate li se kako se zvala? Katarina Baban prisjetila se serije zbog koje je postala zvijezda!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Beverly Hillsa otkrila bizaran razlog zbog kojeg uopće ne pije vodu