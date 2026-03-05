Naš zgodni tenisač podijelio je rijetke fotke s djevojkom, predivnom hrvatskom influencericom!

Hrvatski tenisač Borna Ćorić iznenadio je pratitelje rijetkim uvidom u privatni život objavivši fotografije s djevojkom, influencericom Anamarijom Raič, s kojom inače svoju vezu drži daleko od očiju javnosti.

Hrvatski tenisač Borna Ćorić iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama objavom privatnih fotografija na kojima pozira s djevojkom, hrvatskom influencericom Anamarijom Raič. Par inače svoju vezu drži podalje od očiju javnosti, pa su zajedničke objave prava rijetkost.

Na fotografijama koje je tenisač podijelio vidi se nekoliko njihovih zajedničkih trenutaka – od izlaska s prijateljima do elegantnog pojavljivanja na jednom događanju.

Ćorić je uz objavu podijelio i kratak opis koji sugerira da se radi o presjeku lijepih trenutaka iz posljednjih mjeseci, a objava je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja.

Iako su zajedno već neko vrijeme, Ćorić i Raič rijetko javno govore o svojoj vezi. Par je u vezi od kraja 2023. godine.

Lijepu Anamariju na Instagramu prati više od 130 tisuća pratitelja. Ona na profil stavlja svoje atraktivne fotografije i oduzima dah obožavateljima, a čini se da je uspjela očarati i našeg tenisača. Više o njoj čitajte OVDJE.

Bornu se prije povezivalo sa srpskom pjevačicom Kayom Ostojić, no ta ljubav nije dugo potrajala. Više čitajte OVDJE.

