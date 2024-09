Bivša Borne Ćorića o svom četvrtom braku: "Pljuju me, a oni se varaju u brakovima..."

Katarina Kaya Ostojić progovorila je o negativnim komentarima koje dobiva zbog četvrtog braka.

Srpska pjevačica Katarina Kaya Ostojić prije nekoliko dana udala se četvrti put, a sad je priznala da su je razljutili pojedini negativni komentari.

"Čitam neke komentare, te udala se četvrti put, te ovo joj je četvrti muž... I nevjerojatno mi je kako je to ljudima važno. I zbog čega? S druge strane, nitko ne komentira ove koji iza sebe imaju samo jedan brak ili su još uvijek u njemu, a varaju se po 30 godina. Neki tako dočekaju i zlatnu svadbu, ali bitno je da je to samo jedan brak", rekla je Kaya pa dodala:

"Oduvijek su postojali dvostruki kriteriji. Ono što važi za mene, ne važi za tebe. Ali da sam se vodila mišljenjima i komentarima drugih, tko zna gdje bih danas bila."

Kaya je svog četvrtog supruga Miloša upoznala prije 16 godina, ali su dugo bili samo prijatelji.

"Mi smo se upoznali davno, družili smo se i ispijali kave, kemija se dogodila još tada i svidjeli smo se jedno drugom, ali bili smo premladi i ništa se među nama tada nije dogodilo. Sve do nedavno, kada smo oboje shvatili da je to to", rekla je pevačica.

Pjevačica je kći Nikolinu dobila s prvim suprugom Nikolom Dragojlovićem, za kojeg se udala kad je imala samo 19 godina, a nasljednica im danas živi u Americi.

Uroš Duvnjak, nekadašnji košarkaš, bio je Kayin drugi muž, a njihov brak nije potrajao. Kajin treći muž bio je svjetski poznat DJ Junior Jack, zbog kojeg je dugo živjela u inozemstvu.

Nakon njega, pjevačica je ljubila nogometaša Matea Pavlovića i to tri godine, a taman kad se krenulo pričati da će stati pred oltar, par je prekinuo.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sin legendarnog košarkaša šokirao Parižane: Gradom se prošetao u prozirnoj haljini i visokim petama!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako David Beckham započinje dan: Skinuo je majicu, pa pokazao torzo i žestoku rutinu!

Sva istina o Meghan Markle izlazi na vidjelo? Dvorjanin iz palače podijelio priču koja se kraljevskoj obitelji neće svidjeti

Pogađate li tko je ovo? Nećete vjerovati koliko se ovaj čovjek promijenio, ljubio je slavne žene!

Fani Stipković javila se s treninga utegnuta u crne tajice i dekoltirani top, bez trunke šminke na licu zadivila je pratitelje



Pogledaji ovo Celebrity Javno priznanje Franke Batelić, ovo Ćorluku najviše živcira kod nje: ''A onda se on baš sjeti...''

Pogledaji ovo Celebrity Bivši tjelohranitelj posrnulog glazbenog mogula znao je da će doći do njegovog pada: ''Nije se rodio kao čudovište''