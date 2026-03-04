Pjevao je s grupom Take That, a sad stiže u show Nove TV: Tko je David Amaro?

Slovenski pjevač David Amaro pridružuje se novoj sezoni showa Tvoje lice zvuči poznato, gdje će publiku pokušati osvojiti transformacijama i vokalom. Iza njega je već dvadeset godina glazbenog iskustva, a sada se prvi put predstavlja široj regionalnoj publici u ovom popularnom televizijskom formatu.

David Amaro novo je ime u ekipi showa Tvoje lice zvuči poznato, a iako dolazi iz Ljubljane, glazbom je već godinama povezan s cijelom regijom. Pjevač s dugim iskustvom na pozornici sada ulazi u televizijski format koji od natjecatelja traži mnogo više od pjevanja – transformacije, humor i izlazak iz vlastite zone komfora.

Gledateljima koji ga tek upoznaju David se predstavlja kao glazbenik kojemu je glazba životni poziv.

''Rođen sam i odrastao na Bledu, a po mami i tati nosim bosansku krv. Osoba sam koja voli i živi glazbu, a istom se bavim već 20 godina. Postala je moj način života. S 12 godina bio sam sudionik jedne TV emisije, putem koje su tražili mlade talente. Nakon što je završila, potpisao sam ugovor s poznatom slovenskom izdavačkom kućom. Te godine izbacio sam svoju prvu pjesmu ''Ta Ljubezen'', koja je kroz godine postajala sve veći hit. Kasnije mi je izašao i prvi album. Bio sam slovenska verzija Dine Jelusića - karijere su nam se događale u isto vrijeme. Pozitivan sam lik, a ponekada i dosta nepredvidljiv, i za sebe i za druge. Dokaz tome je da sam se s 19 godina preko noći preselio u Manchester, u kojemu sam se bavio Gospel glazbom, pjevao u Gospel zboru i bio back vokal poznatim pjevačima - grupi Take That na njihovoj turneji. U Sloveniju sam se vratio s 26 godina, zbog poziva u slovensku verziju showa TLZP. Od tad nastupam u Sloveniji'', priča nam Amaro.

Iako dolazi iz Slovenije, Hrvatska mu nije nepoznata, a s publikom u regiji osjeća posebnu povezanost.

''Bio sam'' dio jednog drugog showa u HR prije tri godine i osjetio da sam itekako kulturno i emocionalno povezan s Hrvatskom publikom. Od malena, ljetujem u Dalmaciji, iz koje dolaze baka i djed s mamine strane. Velika mi je želja imati velike koncerte ne samo u Sloveniji, nego i regionalno, jer na kraju dana pjevam melos i pjesme na jeziku koji je bliži Hrvatskoj, Bosni…'', priča nam.

Iza njega je već duga karijera, a jedan trenutak posebno pamti kao prekretnicu.

''Ima ih zaista mnogo. Preselio sam u Manchester jer sam u tom trenutku sam sebi rekao da se više neću baviti glazbom - u tom trenutku mi se nekako bila zamjerila. Vjerojatno jer sam tako mlad ušao u svijet show businessa. U te dvije godine nisam htio pustiti ni tona. Jednostavno nisam više htio to raditi. No, glazba me pozvala nazad i nisam mogao odoljeti. Upravo ta odluka bila je velika prekretnica, jer sam shvatio da sam najautentičniji dok sam na bini. Sjećam se i kada je show, u kojem sam bio prije 3 godine u Hrvatskoj, završio. Tad sam odlučio promijeniti karijeru i tok iste. Shvatio sam da sam koncertni izvođač i počeo sam održavati solističke koncerte. Ustvari, od tada osjećam da sam na pravom putu'', priča nam.

Tijekom godina naučio je i neke teže lekcije koje dolaze uz svijet glazbe i show businessa.

''To da su show business i glazba dvije različite stvari. Teško mi je bilo prihvatiti da je glazba ipak posao i da je nekada bitniji marketing nego proizvod - od pjesme do mene samoga. Najzanimljivije je to da tek kad sam taj dio prihvatio, marketing nekako ide sam od sebe. Također, trebalo mi je da naučim da postoje i ljudi koji mi ne žele dobro. Nekada sam naivno vjerovao da tako nešto uopće ne postoji'', priznaje nam.

U show Tvoje lice zvuči poznato odlučio je ući upravo zato što je osjetio da mu treba nova energija i promjena.

''Osjetio sam da je to ono nešto što mi je trenutno potrebno. Počeo sam biti previše ozbiljan. Prije sam bio spreman na sve moguće zezancije, nekada čak i previše, i to nije bilo okej. No, zaključio sam da za sve postoji granica. Osjetio sam da se držim na distanci i zaključio da tako nešto baš i nije najbolje. Odlučio sam da ću doći na TLZP i pronaći savršen balans. Nedostaje mi zabava, novi ljudi, nova iskustva. Uz to, želim se predstaviti široj publici diljem regije'', govori.

Transformacije koje show donosi poseban su izazov za pjevača koji se inače ne bavi imitacijama.

''Po profesiji nisam imitator, tako da je nekada lakše, a nekada teže. Najlakše mi je ući u one likove koje ne znam. Najteže mi je imitirati pjevače i pjesme koje cijeli život slušam, jer ih od malena pjevam na svoj način i moram priznati da je teško promijeniti perspektivu'', kaže.

Ipak, neke transformacije posebno ga stavljaju izvan zone komfora.

''Volio bih da me gljiva poštedi heavy metala, ipak moram čuvati svoje glasnice. Imam tanak struk, duge noge i visok svijetao glas. Baš zato vjerujem da me u TLZP čekaju štikle i ženske uloge. Prva ženska uloga vjerojatno će mi biti zanimljiva, ali ako ih bude previše, to će biti van moje osobne komfor zone. Vidjet ćemo…'', najavio je.

Kada nema snimanja i nastupa, njegova svakodnevica i dalje je prilično aktivna.

''Trenutno imam veliki broj obaveza, ali zalomi se pokoji dan kada sam slobodan. Kada sam prepun obveza, ne mogu se skroz opustiti jer čuvam energiju za posao. Tako mi je već 20 godina, ali ne mogu se žaliti. U slobodno vrijeme volim istraživati nova mjesta, nove lokacije s dobrom hranom, ići na kavu i na sunce, u prirodu, šetati, pogledati dobar film kod kuće. Ponekada si napravim da mjesec dana ne radim ništa. E tad kreće ludilo, odem u grad i partijam'', kaže.

Privatni život nastoji držati podalje od javnosti.

''Izrazito mi je važno imati privatan život. Nekada sam mislio da biti iskren znači dijeliti sve o sebi sa svima. Sada sam shvatio da takvo razmišljanje nema nikakvog smisla. Smatram da za sve postoji balans, tako da se trudim balansirati koliko i što dajem ljudima od svog privatnog života - a da se nitko ne osjeća uskraćenim. Najviše pjevam o ljubavi, bitna mi je. Zbog ljubavi sam počeo pisati pjesme. Osjetio sam da je ljubav moj stvarni pokretač. Drago mi je da sam naučio voljeti na pravi način. Ljubav je lijepa tema, koju držim samo za sebe''.

S 31 godinom kaže da danas puno više vjeruje vlastitoj intuiciji nego prije.

''Da. Više vjerujem svojoj intuiciji, svom unutrašnjem glasu. Prije sam ga većinom ignorirao, jer vjerujem da u svojim 20-ima svi radimo isto. Mislim da sam napokon sazrio po tom pitanju i biram isključivo ono što moje tijelo želi. Napisao sam pjesmu “Princ”, koja je izašla na jesen i govori baš o tome - da moram biti malo više ponosan na sebe i na svoje odluke, i kao princ, s krunom stajati iza njih'', kaže.

Kada je riječ o dojmu koji želi ostaviti na hrvatsku publiku, ima vrlo jasan stav.

''Oduvijek sam želio da me ljudi pamte prvenstveno kao dobrog pjevača, jer ipak je to konkretna vještina, koju sam godinama gradio i usavršavao. Iako mi je prva pomisao bila da bih volio biti zapamćen kao dobar čovjek. No, shvatio sam da bih se tada morao prilagođavati onome što pojam ‘dobar čovjek’ znači drugima. Ne želim upasti u tu zamku. Najvažnije mi je ostati autentičan i iskren u onome što radim, a publika će sama osjetiti tko sam'', govori.

U budućnosti se vidi upravo na regionalnoj sceni.

''Regionalna scena mi je najprirodnija, jer nosim regionalni jezik i emociju. U svakoj državi u regiji postoji barem jedna dvorana koju bih volio napuniti. U Sloveniji su to Križanke, Cankarjev Dom - što će se, nadam se, uskoro i desiti, u Hrvatskoj Lisinski, a u Srbiji Sava Centar. Volim igru na duge staze. Strpljiv sam i vjerujem da sve dođe u svoje vrijeme. Ako mi se dogode neke promjene, neki novi smjer, važno mi je ostati svoj'', zaključio je.

Na pitanje što ga razlikuje od ostalih natjecatelja, David kaže da je svatko u show donio vlastitu priču.

''I sve i ništa. U show businessu sam od malena pa sam imao prilike doživjeti i vidjeti svašta. Možda će upravo to biti moja velika prednost. Iako smo svi ovdje jer imamo talent i svatko od nas je prošao svoj put. Svatko je autentičan na svoj način i svatko ima nešto što netko nema. Drago mi je da je tako, jer s različitim natjecateljima show postaje kompletna ‘puzzla'', kaže.

Za Davida Amara Tvoje lice zvuči poznato nije samo televizijski izazov, nego i prilika da se predstavi regionalnoj publici. Hoće li ga transformacije dovesti do novih obožavatelja, pokazat će nadolazeće epizode.

Jubilarna 10. sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' počinje u nedjelju, 8. ožujka na Novoj TV!

