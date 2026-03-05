Naš influencer otvorio dušu o teškom razdoblju: ''Nikada se nisam osjećao jadnije, tužnije, usamljenije''

Govoreći o iskustvu vršnjačkog nasilja, Niko Čuturić opisao je kako je dio srednjoškolskog obrazovanja proveo osjećajući se izolirano od vršnjaka, što je na njega ostavilo snažan osobni trag.

Domaći influencer Niko Čuturić, kojeg na Instagramu prati 130 tisuća ljudi, prošlog je tjedna obilježavanje Dana ružičastih majica iskoristio kako bi podijelio svoju tešku životnu priču i ohrabrio sve koji se suočavaju s vršnjačkim nasiljem.

Njegovu objavu na društvenim mrežama prenosimo u cijelosti.

''Dan ružičastih majica, imam potrebu reći neke stvari za ovaj dan. Ekstremno puno djece proživljava bullying na dnevnoj razini u školi i to nažalost skoro pa nitko nikada ni ne zna. Ovdje sam stavio 20 slika na kojima sam ja bio na svojoj najnižoj točki u životu i nikada se nisam osjećao jadnije, tužnije, usamljenije, ali tko bi to rekao kada gledate ove slike? Na njima se smijem punim plućima, izgledam sretno, je l' da? Ono što će možda netko primijetiti je to da se uvijek slikam u zadnjoj klupi i da sjedim sam, da iz slike u sliku izgledam sve mršavije, ispijenije. To se ne događa osobi koja je sretna i zadovoljna.''

''Ja sam u svojem srednjoškolskom obrazovanju doživio bullying od svojih vršnjaka. Ne, nisu me tukli, nisu me dirali, ono što su napravili je bilo meni još gore – izolirali su me od svih do te mjere da sam se i ja sam izolirao od ljudi koji su možda i htjeli biti moj prijatelj, ali ja nisam znao kome vjerovati i nisam imao u svom razredu prve dvije godine srednje škole apsolutno nikoga. Kada bi bio veliki odmor, odbrojavao bih tih 15 minuta da što prije prođu i da krene sat kako bih što prije mogao doma otići. Osjećao sam da druga djeca iz drugih razreda ''znaju'' za mene i da mi se svi potajno smiju. Bio sam previše svjestan svoje okoline i svaki pogled bih preispitivao, razmišljao što on znači ili znači li uopće išta, ili si samo umišljam.''

''Došao bih u školu, svaki dan progutao knedlu, suzdržavao suze i molio Boga da ne moram pred ploču nešto odgovarati, ne jer me bilo strah dobiti jedinicu, nego jer me bilo strah stati pred njih i kriomice čuti njihove tihe komentare vezane za moj izgled, znanje ili bilo što vezano za mene. Ja sam skoro prvi i drugi razred srednje pao, točnije trebao sam pasti, ali sam se nekako izvukao iz svega toga. Dan danas znam da neki misle da sam ja ovu priču izmislio, da sam ju preuveličao, da to tako nije bilo, ali to je MOJA ISTINA, kako sam se ja u tom trenutku osjećao i što se meni događalo.''

''Mislio sam da ako izgubim kile da ću opet biti dio njihovog društva – kile sam izgubio, ali nisam postao dio njihovog društva. Otišao sam na putovanje u Rim na kojem sam proveo najusamljenijih 6 dana svog života, plakao svaki dan, bio u sobi sa svojom razrednicom jer su me izbacili iz sobe u kojoj sam trebao biti. Dan danas ću biti zahvalan grupi ljudi koja me zadnja dva dana tog putovanja ''usvojila'' i htjeli su da budem njihov prijatelj, meni je to bila prekretnica u životu. Ja sam svoje dvije godine života posvetio tome da želim impresionirati ljude koji su me uništili psihički i fizički. Žao mi je potrošenog vremena. A do prije 2 godine mi je i dalje bilo stalo do njihovog mišljenja pa sam se znao pitati ''jesu li vidjeli da sam sada popularan na internetu i misle li da sam sada fora?''''

''Danas je dan kada bismo trebali stati i pogledati oko sebe, zapitati se je li nekome oko nas teško, što mu se događa i kako mu možemo pomoći. Ja sam i dan danas ''oštećen'' zbog svoje situacije u srednjoj školi, ali naučio sam jako puno toga. Da se to nije dogodilo, možda danas ne bih bio osoba kakva jesam.''

''Poruka za one koji se možda nalaze u sličnoj situaciji: Nisi slab. Nisi čudan. Nisi problem. I poruka za one koji se ne nalaze: Budite ta osoba koja će promijeniti nečiji život, ono što nekome izgleda kao šala, drugome može biti trauma za cijeli život. Zato ovim putem stop nasilju u školama i pomozite nekome kome je pomoć potrebna ili barem budite prijatelj. Budimo promjena koju želimo vidjeti.''

Inače, Niko je domaći influencer i kreator sadržaja poznat po humorističnim objavama na društvenim mrežama. Osim na Instagramu, popularan je i na TikToku, gdje ga prati više od 150 tisuća pratitelja.

