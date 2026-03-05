Zgodni glumac iz hit-serije ima zanimljivu životnu priču: U mladosti je nizao uspjehe u sasvim drugom svijetu

Selahattin Paşalı osvojio je gledatelje u seriji ''Muzej nevinosti'', no njegov put do glume bio je pomalo neočekivan. Prije nego što je stao pred kamere, nizao je uspjehe na košarkaškom terenu.

Serija ''Muzej nevinosti'' posljednjih je dana privukla veliku pažnju gledatelja i brzo se našla među naslovima o kojima se najviše govori. Priča o ljubavi i opsesiji mnoge je gledatelje prikovala uz ekrane.

Temeljena je na istoimenom romanu nobelovca Orhana Pamuka, a radnja prati sudbinu dvoje ljudi čiji se životi isprepliću kroz godine.

Serija gledatelje ispred malih ekrana vodi u Istanbul u sredinu 70-ih. U središtu priče nalazi se Kemal, mladić iz ugledne i bogate istanbulske obitelji. Iako je zaručen za djevojku iz visokog društva i pred njim je naizgled savršeno isplanirana budućnost, njegov život poprima neočekivan smjer zbog osjećaja koje razvija prema Füsun, daljnjoj rođakinji koja radi kao prodavačica i dolazi iz skromnijeg okruženja. Između njih se razvija zabranjena i strastvena ljubavna priča koja se odvija unatoč društvenim razlikama i očekivanjima okoline.

U seriji Füsun utjelovljuje Eylül Lize Kandemir, dok Kemala igra Selahattin Paşalı - a tko je on?

Ovaj turski glumac koji posljednjih godina privlači veliku pažnju publike rođen je 1990. godine. Prije nego što je započeo glumačku karijeru, Selahattin Paşalı bio je vrlo uspješan u sportu. S 14 godina pridružio se poznatom košarkaškom klubu Darüşşafaka, gdje je u mlađim kategorijama čak nosio i kapetansku traku, piše IMDb.

Ipak, s vremenom se odlučio okrenuti umjetnosti. U Budimpešti je studirao menadžment u umjetnosti, smjer koji se bavi organizacijom i vođenjem kulturnih i umjetničkih projekata, a kasnije je svoju strast pronašao u glumi. Kako bi dodatno usavršio glumačke vještine, pohađao je i školu glume Craft Atelier.

Publika ga je upoznala kroz nekoliko popularnih projekata, među kojima su serije ''Heartbeat'' (Kalp Atışı) i ''Love 101'' (Aşk 101). Veliku pažnju privukao je i u seriji ''Midnight at the Pera Palace'', kao i u hvaljenom filmu ''Burning Days'' (Kurak Günler).

Osim uspješne karijere, Paşalı je vrlo posvećen i obiteljskom životu. Poznato je da je u braku s Larom Paşalı, a par je 2022. godine dobio kćerkicu. Na društvenim mrežama povremeno dijele trenutke iz obiteljskog života.

Glumac je vrlo aktivan na Instagramu, gdje ga prati više od 800 tisuća pratitelja, a ondje često objavljuje fotografije sa snimanja, putovanja i privatnog života.

