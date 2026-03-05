Influencerica poginula u stravičnoj nesreći, obiteljsku tragediju produbio je događaj koji je uslijedio

Brazilska influencerica Karla Thaynnara poginula je u sudaru motocikla i automobila, a tragičnoj priči tu nije kraj.

Brazilska influencerica Karla Thaynnara preminula je u 25. godini nakon stravične prometne nesreće na motociklu.

Prema pisanju regionalnih novina Correio Braziliense iz glavnog grada Brazila, Thaynnara je poginula u utorak, 3. ožujka, kada se njezin motocikl sudario s automobilom dok je vozila autocestom u blizini grada.

No obiteljsku tragediju dodatno je produbio događaj koji je uslijedio. U objavi na njezinom Instagram Storyju, objavljenoj u srijedu nakon njezine smrti, potvrđeno je da je njezin otac preminuo ubrzo nakon što je saznao za njezinu pogibiju.

Pogledaji ovo Celebrity Jolina nasljednica s dečkom posjetila najčarobnije mjesto u gradu ljubavi!

Prema navodima novina, Thaynnarin otac, umirovljeni policajac vojne policije, otišao je na mjesto nesreće. Nakon što je vidio olupinu, navodno si je oduzeo život. List navodi da su policajci koji su stigli na mjesto nesreće pokušali intervenirati kod Nogueire, ali bez uspjeha.

Na Thaynnarinom Instagramu nalazi se nekoliko objava u kojima je bila sa svojim ocem. Na Instagram Storyju u utorak objavljena je vijest o smrti Thaynnare i Nogueire, uz nasmiješene fotografije njih dvoje.

"S dubokom tugom objavljujemo smrt Karle i Joséa Carlosa", stajalo je u objavi napisanoj na portugalskom te je obitelj je dodala da će se ispraćaj za oca i kćer održati u srijedu poslijepodne.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Osvajao ju je ljubavnim pjesmama, a ona mu je u braku oprostila sve afere i skandale

U sljedećoj objavi prikazana je fotografija motocikla uz napomenu da će se u Thaynnarinu čast organizirati motociklistička povorka. Profil je potom podijelio i kratki video snimljen tijekom vožnje motociklom niz vijugavu, brdovitu cestu na selu.

"Moja princezo, zauvijek ćeš ostati u našim srcima", stajalo je u opisu.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Naš zgodni tenisač podijelio je rijetke fotke s djevojkom, predivnom hrvatskom influencericom!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Pjevao je s grupom Take That, a sad stiže u show Nove TV: Tko je David Amaro?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte kako izgleda kuća legendarne Marilyn Monroe koja je izgrađena samo godinu dana prije njezine smrti!