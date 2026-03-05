Severina nakon rasprodanih dvorana stiže u Sisak, koncert dolazi u poseban trenutak

Severina nastavlja turneju "Ja samo pjevam" koncertom u Sisku 7. ožujka, a nakon toga slijede nastupi u Koprivnici, Skoplju, Mariboru i veliki koncert u pulskoj Areni.

Nakon niza rasprodanih koncertnih dvorana diljem Hrvatske, Severina nastavlja svoju aktualnu turneju "Ja samo pjevam", a prva sljedeća postaja je Sisak.

Publika će je imati priliku vidjeti 7. ožujka u dvorani Zeleni brijeg, u sklopu turneje koja se sve više širi i na regionalnu publiku.

"Veseli me što sam u Sisku nakon 'ohohoho' godina. Grad koji je rodni grad mog prvog benda Škorpioni, a prvi se pamte. Ovaj koncert u Sisku nije mi prvi, ali sam sigurna da nije ni posljednji. Makar prošlo još ovoliko ''ohohoho'', makar šepala (smijeh)", poručila je Severina uoči dolaska u Sisak.

Koncert dolazi uoči Dana žena, što mu daje dodatnu simboliku – mnogi Severinu već godinama doživljavaju kao glas žena, umjetnicu koja kroz svoje pjesme i javne istupe snažno zagovara prava žena i progovara o temama koje pogađaju brojne generacije. Koncert u Sisku nastavak je koncertnog niza obilježenog snažnom emocijom i intimnom komunikacijom s publikom.

Program koji je, između ostalih gradova, oduševio i dvije večeri zagrebačke Arene donosi prepoznatljivu kombinaciju Severinine vokalne snage, karizme i bezvremenskih pjesama, uz glazbenu pratnju vrhunskih glazbenika. Nakon Siska, turneja "Ja samo pjevam nastavlja se i u drugim gradovima – Severina 11. travnja stiže u Koprivnicu, gdje će nastupiti u dvorani "Josip Samaržija – Bepo", zatim 18. travnja u Skopju u Areni "Boris Trajkovski", dok će 25. travnja održati koncert u Mariboru u dvorani "Tabor".

Vrhuncem turneje najavljen je veliki koncert 8. kolovoza u pulskoj Areni.

