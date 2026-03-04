Nives i Dino objavili novu suradnju: "Dogodila nam se nevjerojatna 'sinkronija'!"

Nives Celzijus i Dino Petrić udružili su snage te objavili duet pod nazivom ''Sinkronija''.

Nives Celzijus i Dino Petrić predstavljaju duet ''Sinkronija'', emotivnu baladu koja je već u prvim minutama od objave izazvala euforične reakcije i zapalila društvene mreže. Slučajnost imena i nevjerojatna kemija između Nives i Dine u spotu nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a upravo to je premijeru pretvorilo u jedan od najkomentiranijih trenutaka dana.

Tekst i glazbu za Sinkroniju potpisuje Nives, a aranžman Bojan Dragojević.

Nives Celzijus i Dino Petrić - 3 Foto: PR

"'Sinkronija' ima posebno mjesto u mom srcu i neopisivo sam sretna što je napokon ugledala svjetlo dana. To je prva balada za koju sam skupila hrabrost podijeliti ju sa slušateljima. Inače rado pišem ljubavne pjesme, ali teško ih dijelim s drugima jer nekako ih smatram ogledalom svoje duše. Ovo sam drugačija ja, ona iskonska, ogoljela, ranjiva, nježna, bez maske, filtera i uljepšavanja i nadam se da će moja emocija biti prepoznata u drugim, sličnim, romantičnim dušama. Dino i ja smo nastojali sve te slike iz stihova: čežnje, nade, ljubavi, strasti, prenijeti na video i mislim da smo uspjeli. Pjesma je nastala iz duboke emocije, iz onih trenutaka kad s nekim dišete kao jedno. Često me pitaju kome su moji stihovi posvećeni, a ja ću samo reći da su neka imena očito sudbinski upisana u moj život. Snimanje s Dinom bilo je toliko intenzivno da vjerujem da će publika tu energiju osjetiti u svakom kadru", zagonetno je prokomentirala Nives.

Videospot je sniman u luksuznoj planinskoj kući Zerm u Mrkoplju pod redateljskom palicom Darija Radusina, a donosi kadrove pune emocija.

Nives Celzijus i Dino Petrić - 2 Foto: PR

Nives Celzijus i Dino Petrić - 1 Foto: PR

"Meni to nije bilo toliko zahtjevno, s obzirom da se, kao glumica, često susrećem sa snimanjem romantičnih, ljubavnih scena. No jako sam ponosna na mog kolegu Dinu Petrića, koji ne samo da je pjesmu oplemenio svojim moćnim vokalom, već se i savršeno snašao kao glumac i precizno odigrao svaki segment uloge", kaže Nives.

Dino Petrić, vidno zadovoljan suradnjom, dodaje: "Kad mi je Nives pustila svoj demo, već na prvo slušanje znao sam da je to nešto posebno, pjesma mi se odmah svidjela. Osjetio sam njene stihove, nosili su tugu i ljubav koju sam gotovo mogao proživjeti i sam. Spoj Nives i mene u ovakvoj baladi bio je pravo pozitivno iznenađenje i zaista mi je bilo zadovoljstvo surađivati s njom na ovom duetu. Snimanje spota proteklo je glatko i opušteno, a spot je vizualni dokaz snažnih emocija i povezanosti, koju smo zajedno stvorili. Sve pohvale za Nives. Veliki je profesionalac, a uz talent donosi i posebnu energiju. Veselim se pjesmi, reakcijama publike, ali i nekim budućim zajedničkim projektima. Zaista mi je drago što smo zajedno ispričali ovu priču."