Ona ima 56? Glumica u bikiniju na plaži zapanjila linijom uz zgodnog Talijana

Heather Graham (56) snimljena je u bikiniju na odmoru u Meksiku s novim partnerom, redateljem Micheleom Civettom (49), a fotografije sugeriraju da je njihova romansa već u punom jeku.
Zvijezda filma "Boogie Nights" izgledala je mladoliko dok je uživala u kristalno čistom moru u Tulumu zajedno sa svojim novim partnerom, talijansko-američkim redateljem Micheleom Civettom (49).
Nosila je sićušni bikini s vezicama koji je istaknuo njezinu vitku i istreniranu figuru, dok je glumica izgledala poput prave filmske zvijezde dok je uživala u valovima prije nego što se opustila na pijesku.
Heather Graham - 1 Foto: Profimedia
Kasnije je kombinaciju upotpunila slamnatim šeširom širokog oboda i velikim sunčanim naočalama, no ni modni dodaci nisu mogli sakriti njezin hollywoodski sjaj.
Nije poznato koliko su dugo zajedno, no prisne fotografije s plaže i koketne objave na Instagramu sugeriraju da je njihova romansa već u punom jeku.
Heather Graham - 2 Foto: Profimedia
Ljubavni život Heather Graham godinama puni medijske stupce.
Ranije je bila u vezi s američkim snowboarderom Johnom de Neufvilleom, s kojim je posljednje nježne fotografije na Instagramu objavila u listopadu 2024., prije nego što je, čini se, započela vezu s Civettom.
U intervjuu za People 2023. glumica je objasnila zašto voli izlaziti s nekim tko nije iz Hollywooda.
"Naravno, želite da netko razumije vaš ludi raspored. ali volim izlaziti s nekim tko nije iz tog svijeta. To daje drugačiju perspektivu", rekla je.
Heather Graham - 1 Foto: Profimedia
Prije de Neufvillea Graham je bila povezana s nekoliko poznatih imena iz svijeta zabave. Imala je diskretnu romansu s pokojnim Heathom Ledgerom 2000. i 2001. godine, nakon što su se upoznali tijekom snimanja u inozemstvu.
Heather Graham - 3 Foto: Heather Graham/Instagram
U njezinoj ljubavnoj prošlosti nalaze se i glumci Josh Lucas i Edward Burns te britanski rocker Adam Ant tijekom njezina uspona u Hollywoodu 90-ih i ranih 2000-ih.
Heather Graham - 5 Foto: Heather Graham/Instagram
Graham se nikada nije udavala niti ima djecu, što smatra oslobađajućom odlukom koja joj omogućuje da se fokusira na karijeru i život prema vlastitim pravilima.
