Godine joj ne mogu ništa: Prepoznajete li jednu od najpoželjnijih ljepotica 90-ih?

Legendarna češka manekenka Eva Herzigova pojavila se na Paris Fashion Weeku i svojim mladenačkim izgledom te elegantnim stylingom oduševila sve prisutne.

Jedan od najpoznatijih supermodela 90-ih zablistala je u minimalističkom, ali izuzetno efektom izdanju. Herzigova je nosila crni oversized sako koji je pretvorila u mini haljinu, kombinirajući ga s klasičnim crnim salonkama. Elegantni kroj naglasio je njezinu vitku figuru, dok su decentni modni dodaci dodatno upotpunili sofisticirani dojam.

Posebnu pažnju privukao je i njezin prirodan, svjež izgled. Raspuštena kosa i diskretni make-up naglasili su njezine prepoznatljive crte lica, a osmijeh kojim je pozirala fotografima samo je potvrdio da Herzigova i dalje zrači istim samopouzdanjem koje ju je proslavilo na svjetskim modnim pistama.

Mnogi su primijetili kako 51-godišnja manekenka izgleda gotovo jednako kao u svojim slavnim danima, kada je bila jedno od zaštitnih lica modne industrije.

Herzigová je karijeru započela sa 16 godina kada je pobijedila na izboru za modele u Pragu te se ubrzo preselila u Pariz. Od tada je krasila naslovnice najvećih modnih magazina, surađivala s prestižnim modnim kućama i pojavila se u brojnim kampanjama koje su obilježile povijest modne industrije. Uz modeling, okušala se i u glumi, a i danas je aktivna u svijetu mode, birajući projekte koji joj najviše odgovaraju.

Iako jedna od najpoznatijih manekenki 90-ih rijetko otkriva intimne detalje, njezine dosadašnje veze godinama su intrigirale javnost.

Herzigová se 1996. godine udala za Tica Torresa, bubnjara legendarnog benda Bon Jovi. Vjenčanje je održano na Jersey Shoreu, a tada 23-godišnja Eva bila je na vrhuncu svjetske slave zahvaljujući kultnoj Wonderbra kampanji. Ipak, brak nije izdržao pritisak svjetske pozornice – razveli su se već 1998. godine, nisu imali zajedničke djece. Mediji su tada često pisali kako je par jednostavno živio prebrzo i preintenzivno, svatko u svom svijetu.

Nakon razvoda Eva je pronašla stabilnost uz talijanskog biznismena Gregoria Marsiaja. Par je zajedno više od petnaest godina, a zajedno imaju trojicu sinova – Georgea (2007.), Philipa (2011.) i Edwarda (2013.). Iako su se zaručili 2017., nikada javno nisu potvrdili vjenčanje, što je često izazivalo šuškanja, no njima očito bračni papir nije presudan.

