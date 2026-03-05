Opsesivna ljubav pretvorena u muzej: Predmeti iz ove priče zaista postoje!

Neobičnu priču o Kemalu i Füsun osmislio je nobelovac Orhan Pamuk, koji je uz roman stvorio i pravi muzej.

Serija ''Muzej nevinosti'' posljednjih je dana privukla veliku pozornost gledatelja, a zanimljivo je da njezina priča ima i vrlo stvarnu poveznicu s Istanbulom. Naime, u živopisnoj gradskoj četvrti Beyoğlu nalazi se i pravi Muzej nevinosti, koji je osmislio turski književnik i nobelovac Orhan Pamuk, piše Daily Sabah.

Radnja serije smještena je u Istanbul 1970-ih godina, a u središtu priče nalazi se Kemal, mladić iz bogate istanbulske obitelji. Njegov život potpuno se mijenja nakon što se zaljubi u Füsun, daljnju rođakinju skromnijeg podrijetla. Nakon što njihova veza završi, Kemal ostaje opsjednut uspomenama na nju te počinje skupljati sve predmete koji ga podsjećaju na Füsun – stvari koje je koristila, nosila ili dodirnula.

Serija ''Muzej nevinosti'' Foto: Profimedia

Muzej nevinosti Foto: Afp

Pamukov roman ''Muzej nevinosti'' objavljen je 2008. godine, dok je muzej otvoren četiri godine kasnije, u proljeće 2012. Zanimljivo je da je pisac oba projekta razvijao paralelno – dok je pisao knjigu, istodobno je počeo prikupljati predmete koji će kasnije postati dio muzejske postave.

Predmete je pronalazio na raznim mjestima – kupovao ih je u trgovinama rabljenom robom, na buvljacima ili ih dobivao na poklon od prijatelja. Postupno je, brišući granicu između stvarnosti i fikcije, stvarao svijet svojih likova i uspomena koje ih prate.

Muzej nevinosti Foto: Afp

Muzej nevinosti Foto: Afp

Danas se u muzeju može vidjeti na stotine predmeta koji su povezani s pričom. Među njima su komadi nakita, odjeća, fotografije, kino-ulaznice, ali i boce gaziranog pića Meltem, koje je bilo vrlo popularno u Turskoj tijekom 1970-ih.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tajne sigurnosne sobe u vilama milijunaša u Dubaiju: Evo kako izgledaju bunkeri za elitu!

Jedan od najpoznatijih eksponata u muzeju je i zid prepun opušaka cigareta, svaki pažljivo pričvršćen i označen kratkom bilješkom o trenutku u kojem je zapaljen. Ti su opušci prikupljani tijekom osam godina, počevši od 1976. godine.

Cijeli postav raspoređen je u 83 izložbene vitrine, koliko ima i poglavlja u romanu, pa posjetitelji zapravo mogu pratiti priču korak po korak dok obilaze muzej.

Muzej nevinosti Foto: Afp

Sam Orhan Pamuk, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, priznao je kako je oduvijek bio strastveni kolekcionar, što je uvelike utjecalo na ideju stvaranja ovog neobičnog muzeja.

Muzej nevinosti Foto: Afp

Zanimanje za muzej dodatno je poraslo otkako je serija počela privlačiti pozornost publike.

''Trenutačno imamo oko 500 posjetitelja dnevno, dok je ranije prosjek bio oko 200 ljudi na dan'', rekao je voditelj muzeja, piše Daily Sabah.

Galerija 2 2 2 2 2

Zahvaljujući toj neobičnoj kombinaciji književnosti, stvarnih predmeta i televizijske adaptacije, ''Muzej nevinosti'' danas je jedno od najzanimljivijih kulturnih mjesta u Istanbulu, gdje se na jedinstven način spajaju fikcija i stvarnost.

Jeste li gledali seriju ''Muzej nevinosti''? Da, već sam je pogledao/la

Još nisam, ali već je na mojoj listi

Nisam, niti ne planiram Da, već sam je pogledao/la

Još nisam, ali već je na mojoj listi

Nisam, niti ne planiram Ukupno glasova:

Zgodni glumac iz ove serije ima zanimljivu životnu priču: U mladosti je nizao uspjehe u sasvim drugom svijetu. Više pročitajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Ona ima 56? Glumica u bikiniju na plaži zapanjila linijom uz zgodnog Talijana

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Pogledajte kako teku pripreme za prve transformacije nove sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato''!

Pogledaji ovo Celebrity Neobičan modni trenutak u našoj sabornici: Sako političarke pun detalja svi su primijetili