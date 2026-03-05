Pretraži
genijalno!

Opsesivna ljubav pretvorena u muzej: Predmeti iz ove priče zaista postoje!

Piše H. L., Danas @ 15:00 Zanimljivosti komentari
Serija ''Muzej nevinosti'' Serija ''Muzej nevinosti'' Foto: Profimedia

Neobičnu priču o Kemalu i Füsun osmislio je nobelovac Orhan Pamuk, koji je uz roman stvorio i pravi muzej.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Fenomen serije "Vruće rivalstvo"
Jeste li pogledali?
Zašto svi pričaju o ovoj seriji? Neočekivana romansa dvojice hokejaša postala je globalni fenomen
Britney Spears uhićenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola
ozbiljan prekršaj
Uhićena je Britney Spears, poznati su detalji incidenta
Brooklyn Peltz Beckham nezadovoljan zbog rođendanske čestitke roditelja
"želi krenuti dalje"
Obiteljska drama se nastavlja? Potez Beckhamovih izazvao reakciju odmetnutog sina
Što su Hrvati slušali u veljači 2026.?
dominiraju izvođači iz susjedstva
Što su Hrvati slušali u veljači? Iznenadit ćete se koji su naši stariji hitovi na listi!
Priča o hrvatskoj manekenki Faretti Radić koja je dosegla svjetski uspjeh
lijepa i uspješna!
Priča o našoj manekenki sa svjetskim uspjehom: Djevojku iz Zadra obožavaju najveće modne kuće
Ljubavna priča Dicka Van Dykea i Arlene Silver
46 godina razlike
Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Prije 12 godina napustila nas je Maja Petrin: Omiljena glumica preminula je u 41. godini, a iza sebe ostavila brojne nezaboravne uloge
neprežaljena
Prošlo je 12 godina od iznenadne smrti naše glumice koju je publika obožavala gledati
Miraj Grbić pokazao urnebesan trenutak s kćeri, iz Hollywooda nasmijao pratitelje
''trepni ako si otet!''
Čombe kao tata: Novom objavom s preslatkom kćerkicom nasmijao je pratitelje
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina 3
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - šesti dan
Šesti dan sukoba
VIDEO Amerikanci objavili snimku snažnog udara, Izrael najavio napad: "Spasite svoje živote"
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Iranski bombarderi bili su dvije minute udaljeni od napada na američku zračnu bazu
Drama na nebu
Iranski bombarderi bili su dvije minute udaljeni od napada na američku zračnu bazu
show
Ljubavna priča Dicka Van Dykea i Arlene Silver
46 godina razlike
Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!
Prije 12 godina napustila nas je Maja Petrin: Omiljena glumica preminula je u 41. godini, a iza sebe ostavila brojne nezaboravne uloge
neprežaljena
Prošlo je 12 godina od iznenadne smrti naše glumice koju je publika obožavala gledati
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
zdravlje
Humani papiloma virus (HPV): Kako se prenosi, koliko je opasan i je li izlječiv?
Piše liječnica
Humani papiloma virus (HPV): Kako se prenosi, koliko je opasan i je li izlječiv?
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Važno je znati
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
zabava
Napao ga morski pas, no nitko mu ne bi vjerovao da nije imao kameru
Za dlaku!
Napao ga morski pas, no nitko mu ne bi vjerovao da nije imao kameru
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zašto treba baciti bocu vode ispod kreveta? Stjuardesa podijelila savjete o putovanju!
Zanimljivo
Zašto treba baciti bocu vode ispod kreveta? Stjuardesa podijelila savjete o putovanju!
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Spretniji i od mnogih ljudi
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
sport
Ovo je Hajduk objavio nakon šokantnog ispadanja iz Kupa
Bolan poraz
FOTO Ovo je Hajduk objavio nakon šokantnog ispadanja iz Kupa
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
ZNA KAKO DO KLIKOVA
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
Mili Poljičak obrušio se na Krovinovića zbog poteza koji je uništio Hajduk na Rujevici
Katastrofalna odluka
Hrvatski tenisač obrušio se na Krovinovića zbog poteza koji je pokrenuo ponor Hajduka na Rujevici
tv
Kumovi: Riješio je jedan obiteljski problem, ali čeka ga još jedan mnogo ozbiljniji
KUMOVI
Kumovi: Riješio je jedan obiteljski problem, ali čeka ga još jedan mnogo ozbiljniji
Crno more: Nada se da on nije njezin otac
CRNO MORE
Nada se da on nije njezin otac
U dobru i zlu: Njegova okrutnost nema granica
U DOBRU I ZLU
Njegova okrutnost nema granica
putovanja
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
Idealni Grammichele
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
MUP nabavlja devet novih presretača. Koje modele će uzeti?
Dizelaši propisanih dimenzija
MUP nabavlja devet novih presretača. Koje modele će uzeti?
lifestyle
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Najveće greške pri orezivanju hortenzija
Razlika između vrsta
Vjerujte nam, imat ćete najbujnije hortenzije: Najveća greška pri njihovu orezivanju, evo kako je izbjeći
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
sve
Ovo je Hajduk objavio nakon šokantnog ispadanja iz Kupa
Bolan poraz
FOTO Ovo je Hajduk objavio nakon šokantnog ispadanja iz Kupa
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
ZNA KAKO DO KLIKOVA
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
Ljubavna priča Dicka Van Dykea i Arlene Silver
46 godina razlike
Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene