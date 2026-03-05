Opsesivna ljubav pretvorena u muzej: Predmeti iz ove priče zaista postoje!

Neobičnu priču o Kemalu i Füsun osmislio je nobelovac Orhan Pamuk, koji je uz roman stvorio i pravi muzej.
Serija ''Muzej nevinosti'' posljednjih je dana privukla veliku pozornost gledatelja, a zanimljivo je da njezina priča ima i vrlo stvarnu poveznicu s Istanbulom. Naime, u živopisnoj gradskoj četvrti Beyoğlu nalazi se i pravi Muzej nevinosti, koji je osmislio turski književnik i nobelovac Orhan Pamuk, piše Daily Sabah.
Radnja serije smještena je u Istanbul 1970-ih godina, a u središtu priče nalazi se Kemal, mladić iz bogate istanbulske obitelji. Njegov život potpuno se mijenja nakon što se zaljubi u Füsun, daljnju rođakinju skromnijeg podrijetla. Nakon što njihova veza završi, Kemal ostaje opsjednut uspomenama na nju te počinje skupljati sve predmete koji ga podsjećaju na Füsun – stvari koje je koristila, nosila ili dodirnula.
Serija ''Muzej nevinosti'' Foto: Profimedia
Muzej nevinosti Foto: Afp
Pamukov roman ''Muzej nevinosti'' objavljen je 2008. godine, dok je muzej otvoren četiri godine kasnije, u proljeće 2012. Zanimljivo je da je pisac oba projekta razvijao paralelno – dok je pisao knjigu, istodobno je počeo prikupljati predmete koji će kasnije postati dio muzejske postave.
@feyzanurerarslan 2024:okundu 2025: gezildi 2026:izlendi #masumiyetmüzesi #füsünkemal #CapCut #istanbul #orhanpamuk ♬ orijinal ses - Feyzanurerarslann
Predmete je pronalazio na raznim mjestima – kupovao ih je u trgovinama rabljenom robom, na buvljacima ili ih dobivao na poklon od prijatelja. Postupno je, brišući granicu između stvarnosti i fikcije, stvarao svijet svojih likova i uspomena koje ih prate.
Muzej nevinosti Foto: Afp
Muzej nevinosti Foto: Afp
Danas se u muzeju može vidjeti na stotine predmeta koji su povezani s pričom. Među njima su komadi nakita, odjeća, fotografije, kino-ulaznice, ali i boce gaziranog pića Meltem, koje je bilo vrlo popularno u Turskoj tijekom 1970-ih.
Jedan od najpoznatijih eksponata u muzeju je i zid prepun opušaka cigareta, svaki pažljivo pričvršćen i označen kratkom bilješkom o trenutku u kojem je zapaljen. Ti su opušci prikupljani tijekom osam godina, počevši od 1976. godine.
Cijeli postav raspoređen je u 83 izložbene vitrine, koliko ima i poglavlja u romanu, pa posjetitelji zapravo mogu pratiti priču korak po korak dok obilaze muzej.
Muzej nevinosti Foto: Afp
Sam Orhan Pamuk, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, priznao je kako je oduvijek bio strastveni kolekcionar, što je uvelike utjecalo na ideju stvaranja ovog neobičnog muzeja.
Muzej nevinosti Foto: Afp
Zanimanje za muzej dodatno je poraslo otkako je serija počela privlačiti pozornost publike.
@jessica.mvg El otro día visite el Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, si ya leíste el libro te recomiendo ir a este museo 📚 #orhanpamuk #museumofinnocence #museodelainocencia #istanbul #Estambul #turquia #turkey #turkiye #literatura #literature ♬ Pieces of Memory - Carlos Carty
''Trenutačno imamo oko 500 posjetitelja dnevno, dok je ranije prosjek bio oko 200 ljudi na dan'', rekao je voditelj muzeja, piše Daily Sabah.
Zahvaljujući toj neobičnoj kombinaciji književnosti, stvarnih predmeta i televizijske adaptacije, ''Muzej nevinosti'' danas je jedno od najzanimljivijih kulturnih mjesta u Istanbulu, gdje se na jedinstven način spajaju fikcija i stvarnost.
