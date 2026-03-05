Tajne sigurnosne sobe u vilama milijunaša u Dubaiju: Evo kako izgledaju bunkeri za elitu!

Dok grad blista luksuzom i neboderima, mnogi domovi skrivaju prostorije koje su osmišljene za najgore scenarije. Riječ je o visokotehnološkim sigurnosnim prostorima kakve rijetko tko ima priliku vidjeti.

Grad poznat po luksuzu, neboderima i životu na visokoj nozi posljednjih se dana našao u neočekivanoj situaciji. Nakon nedavnih napada na Dubai, mnogi bogati stanovnici počeli su koristiti posebno ojačane sigurnosne prostorije u svojim vilama - skrivene ili utvrđene sobe namijenjene zaštiti u kriznim situacijama.

Kako piše britanski Daily Mail, mnoge luksuzne nekretnine u kojima žive milijarderi, poduzetnici, influenceri i bogati stranci već godinama imaju takve prostorije. Riječ je o posebno dizajniranim sigurnosnim sobama ili privatnim skloništima unutar kuće, koje su prvotno građene kao zaštita od ozbiljnih prijetnji poput otmica, provala ili oružanih napada.

Takve prostorije često imaju ojačane zidove i vrata, vlastiti sustav ventilacije, sigurnosne komunikacije pa čak i zaseban izvor električne energije, a njihova izgradnja nerijetko košta milijune eura. Ono što je nekada bilo zamišljeno kao zaštita od kriminala sada dobiva novu svrhu jer bi te prostorije mogle poslužiti i kao zaklon u slučaju raketnih ili dron napada.

Među najsigurnijim lokacijama u Dubaiju nalazi se palača Zabeel, rezidencija vladarske obitelji Al Maktoum. Kompleks čuvaju naoružani stražari 24 sata dnevno, a prema pisanju Daily Maila ondje se nalaze i visokotehnološke sigurnosne sobe koje se mogu aktivirati pritiskom na gumb.

Navodno imaju i vlastiti izvor energije, što znači da bi članovi kraljevske obitelji mogli ostati u potpunoj sigurnosti i izolaciji tjednima. Unatoč napetostima, šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum pokazao je smirenost – ovoga je tjedna snimljen kako se opušteno šeta trgovačkim centrom Dubai Mall.

Sličnu razinu sigurnosti imaju i brojne privatne rezidencije u gradu. Jedna od najskupljih nekretnina u Dubaiju, Marble Palace, smještena u elitnom području Emirates Hills i prodana prošle godine za čak 86 milijuna funti, navodno ima nekoliko prostorija otpornih na eksplozije.

Tvrtka Argus Security, čije je sjedište u jednom od trgovačkih centara u Dubaiju, specijalizirana je za izgradnju takvih prostorija. Prema njihovim navodima, sigurnosne sobe mogu izdržati čak i napade automatskim oružjem, a sada bi mogle pružiti zaštitu i od eksplozija u blizini.

Stanovnici koji nemaju posebno izgrađena privatna skloništa često se povlače u podrumske prostorije ili kućne teretane, koje se u luksuznim vilama obično nalaze na donjim etažama.

Poduzetnik Ebraheem Al Samadi, zvijezda Netflixove serije ''Dubai Bling'', tako je na društvenim mrežama podijelio video iz svoje podzemne teretane, odakle je poručio da je sve u redu. Sličnu situaciju opisao je i bivši nogometaš Manchester Uniteda Rio Ferdinand, koji u Dubaiju živi sa suprugom Kate i djecom. Otkrio je kako su se nakon snažnih eksplozija u blizini njihova doma povukli u podrum kuće, gdje su proveli noć.

