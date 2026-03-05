Neobičan modni trenutak u našoj sabornici: Sako političarke pun detalja svi su primijetili

Političarka Anja Šimpraga na sjednici je nosila sivi sako ukrašen brojnim detaljima koji su odmah privukli pažnju.

Anja Šimpraga, političarka koja u Hrvatskom saboru od svibnja 2024. predstavlja srpsku nacionalnu manjinu, privukla je pozornost na sjednici Sabora zanimljivim modnim odabirom.

Naime, u sabornici se pojavila u sivom sakou koji se isticao neobičnim detaljima.

Anja Šimpraga Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Klasičan kroj razigran je brojnim ukrasima – na jednom rukavu i prednjem dijelu nalaze se crveni i crni dekorativni broševi, zakrpe s natpisima te upečatljiv crveni smajlić, koji odjevnom komadu daju pomalo razigran i modno hrabar karakter. Upravo su ti detalji sakou dali potpuno drugačiji dojam od klasičnih političkih modnih kombinacija kakve se obično viđaju u sabornici.

Dragana Jeckov, Anja Šimpraga Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Riječ je o modelu iz kolekcije španjolskog modnog brenda Lola Casademunt, poznatog po ženstvenim, ali i odvažnim komadima koji često kombiniraju elegantan kroj s upečatljivim detaljima.

Lola Casademunt - sako Foto: Screenshot

Sako se može pronaći i na popularnim internetskim platformama za kupnju odjeće, a stoji da mu je cijena 249 eura.

Anja Šimpraga Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Anja Šimpraga, Marin Piletić Foto: Damjan Tadic / CROPIX

