Zašto svi pričaju o noktima zvijezde filma ''Sam u kući''? Ovaj detalj nikome nije promaknuo

Macaulay Culkin privukao je brojne poglede na Dior reviji u sklopu Pariškog tjedna mode, a jedan neobičan detalj na njegovim rukama posebno je zapeo za oko.

Macaulay Culkin ponovno je uspio privući veliku pažnju javnosti, ovoga puta na Dior reviji tijekom Pariškog tjedna mode, gdje se pojavio u ležernom, ali vrlo upečatljivom izdanju. Iako je nosio zanimljiv pulover s motivom poznate dječje knjige The Very Hungry Caterpillar autora Erica Carlea, upravo su njegovi nalakirani nokti bili detalj o kojem su svi pričali.

45-godišnji glumac, najpoznatiji po ulozi Kevina u kultnom filmu ''Sam u kući'', pojavio se dobro raspoložen i spremno pozirao fotografima. Uz bijeli Dior pulover i svijetloplavu košulju, kombinirao je podvrnute traperice i smeđe Dior tenisice, no modni dodatak koji je najviše upadao u oči bili su njegovi šareni nokti.

Na fotografijama se jasno vidi kako Culkin nosi različite boje laka na noktima – od crvene do zelene i tamnijih tonova, što je cijelom izdanju dalo pomalo razigran i nekonvencionalan modni štih. U rukama je držao sunčane naočale, a nakit na prstima dodatno je naglasio njegovu neobičnu manikuru.

Iako su Diorove revije poznate po odvažnim modnim kombinacijama, Culkin je ovoga puta pokazao da ponekad i najmanji detalj može postati glavna tema razgovora.

Ovo je ujedno bilo i njegovo prvo veće javno pojavljivanje nakon što je u siječnju odjeknula vijest o smrti njegove kolegice iz filma ''Sam u kući'', Catherine O’Hare, koja je preminula u 71. godini.

No na pariškoj modnoj pisti Culkin je djelovao opušteno i dobro raspoloženo, a njegov neočekivani beauty detalj, šareni lak na noktima, pokazao je da se ne boji eksperimentirati ni izvan filmskog platna.

