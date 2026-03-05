Pojavila se bez hlača: Pogledajte što je odjenula umjesto njih i zašto je svi komentiraju

Pjevačica Charlotte Lawrence izazvala je veliku pažnju na reviji Saint Laurenta u Parizu pojavivši se u širokoj košulji i čipkastom donjem rublju umjesto hlača.

Pjevačica i glumica Charlotte Lawrence privukla je veliku pozornost dolaskom na reviju modne kuće Saint Laurent tijekom Pariškog tjedna mode, i to zbog vrlo neobičnog modnog izbora.

Ta 25-godišnja zvijezda pojavila se u kombinaciji koja je mnoge ostavila bez riječi: širokoj tamnozelenoj košulji i visokim potpeticama, dok je donji dio zamijenila luksuznim čipkastim donjim rubljem koje je potpuno otkrilo njezine noge.

Charlotte Lawrence - 4 Foto: Profimedia

Prilikom dolaska na događanje Charlotte je mahala okupljenim obožavateljima i fotografima, samouvjereno noseći hrabru kombinaciju. Stajling je dodatno naglasila velikim zlatnim naušnicama, narukvicama i upečatljivim sunčanim naočalama.

Charlotte Lawrence - 1 Foto: Profimedia

Charlotte Lawrence - 5 Foto: Profimedia

Na fotografijama s revije pozirala je s ozbiljnim izrazom lica, dok je minimalistički, ali provokativan outfit ponovno potvrdio kako Saint Laurent ostaje vjeran odvažnoj estetici koja briše granicu između mode i donjeg rublja.

Charlotte Lawrence - 3 Foto: Profimedia

Lawrence je tako postala jedna od najkomentiranijih uzvanica večeri, a njezina hrabra modna kombinacija brzo je preplavila društvene mreže.

