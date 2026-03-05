Svi su primijetili suprugu predsjednika Zorana Milanovića na ovom važnom događanju

Supruga predsjednika Zorana Milanovića pojavila se na javnom događanju povodom Svjetskog dana debljine, a osim teme skupa, pažnju je izazvao i njezin nenametljiv modni stil.

Suprugu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, Sanju Musić Milanović, ne viđamo često u javnosti, no ovoga se puta pojavila na događanju povodom Svjetskog dana debljine.

Musić Milanović, koja je ujedno i voditeljica Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, prisustvovala je predstavljanju publikacije ''Dijete na prvom mjestu – Smjernice za medijsko izvještavanje i javnu komunikaciju o dječjem zdravlju i debljini kod djece''.

Sanja Musić Milanović Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Osim zbog teme događanja, prva dama privukla je pažnju i svojim modnim odabirom.

Sanja Musić Milanović Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Naime, odlučila se za klasičan i nenametljiv outfit – nosila je crnu majicu i crne hlače, koje je upotpunila smeđim sakoom. Cjelokupni izgled zaokružila je crnim gležnjačama, dok je kosu nosila raspuštenu, uz diskretnu šminku s naglašenim ružem.

Sanja Musić Milanović Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Sanja Musić Milanović Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Kombinaciju je dodatno upotpunila s tri broša na sakou, dok je posebnu pozornost privukao i zeleni prsten s bijelim biserom.

Sanja Musić Milanović Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jednostavna kombinacija pokazala se kao pun pogodak, jer je prva dama djelovala elegantno i profinjeno, a istovremeno zadržala poslovni i nenametljiv stil primjeren ovakvom događanju.

