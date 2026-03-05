Što je sapioseksualka? Lijepa glumica sve je zaintrigirala svojom izjavom

Britanska glumica i aktivistica Jameela Jamil otkrila je kako zapravo doživljava privlačnost te objasnila zašto se identificira kao sapioseksualna osoba.

Jameela Jamil otvoreno je progovorila o tome kako doživljava privlačnost i otkrila da se identificira kao ''sapioseksualna''.

Ta 40-godišnja glumica i aktivistica objasnila je da nikada nije osjetila trenutačnu fizičku privlačnost prema nekome isključivo na temelju izgleda. Umjesto toga, privlače je inteligencija, humor i osobnost, kako je podijelila tijekom gostovanja u podcastu Anne Wolfe ''How to Get Wet When You’re Dry''.

Jameela Jamil - 8 Foto: Profimedia

''Ja sam sapioseksualna, što znači da me privlače ljudi koje smatram jako duhovitima i zanimljivima te prema kojima imam hormonalnu, gotovo feromonsku reakciju'', rekla je Jamil, opisujući kako njezina povezanost s nekim počinje u umu, a ne u izgledu.

Zvijezda rođena u Londonu naglasila je da nema određeni tip kada je riječ o odabiru partnera.

Jameela Jamil - 7 Foto: Profimedia

Jameela Jamil - 10 Foto: Profimedia

Jameela Jamil - 4 Foto: Profimedia

''Zapravo nemam tip niti spol prema kojem sam posebno privučena. Uistinu se radi samo o osobi. Tek nakon toga postajem fizički zainteresirana'', objasnila je.

Jamil, najpoznatija po ulozi Tahani Al-Jamil u NBC-jevoj humorističnoj seriji ''Dobro mjesto'', rekla je da nikada nije razumjela ideju da nekoga odmah očara nečiji izgled.

''Nikada, baš nikada nisam nekoga vidjela i pomislila 'wow'. Nikada. Doslovno ni ne znam kako je to. A voljela bih znati kakav je to osjećaj. Voljela bih znati kako je vidjeti nekoga i pomisliti: 'f**** da.''

Umjesto toga njezin interes razvija se kroz intelektualnu ili emocionalnu povezanost.

''Mora biti nešto psihološko ili intelektualno'', dodala je te naglasila da se privlačnost kod nje razvija kroz razgovor, humor i osobnu povezanost, a ne na prvi vizualni dojam.

Jameela Jamil - 3 Foto: Profimedia

Jameela Jamil - 2 Foto: Profimedia

Na pitanje ima li ipak neke estetske preferencije, Jamil se našalila da je njezin ukus prilično jednostavan.

''Volim bradu. Dlake na licu'', rekla je i dodala da preferira nekoga tko izgleda kao odrastao muškarac, tko je čist i ne smrdi.

Jamil je u dugogodišnjoj vezi s britanskim kantautorom Jamesom Blakeom od 2015. godine.

Jameela Jamil i James Blake Foto: Profimedia

Tko je Jameela?

Jameela Jamil je britanska glumica, voditeljica, model i aktivistica. Rođena je 25. veljače 1986. u Londonu (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Najpoznatija je po ulozi Tahani Al-Jamil u popularnoj američkoj humorističnoj seriji ''Dobro mjesto'' (2016. – 2020.), u kojoj je glumila bogatu i pomalo pretencioznu društvenjakinju. Ta joj je uloga donijela međunarodnu prepoznatljivost.

Glumila je i u seriji ''She-Hulk: Attorney at Law'' te dala glas brojnim animiranim filmovima.

Jameela Jamil - 6 Foto: Profimedia

Jameela Jamil - 5 Foto: Profimedia

Prije glume bila je voditeljica na BBC Radio 1 i na britanskoj televiziji.

Poznata je po kampanjama za mentalno zdravlje, body positivity i kritiku nerealnih standarda ljepote. Pokretačica je i pokreta ''I Weigh'' – online zajednice koja potiče ljude da svoju vrijednost ne mjere izgledom ili težinom.

