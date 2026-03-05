Rođendanski video otuđena Beckhamova sina pokrenuo raspravu: ''Ovo je zapravo tužno''

Nicola Peltz na društvenim je mrežama podijelila video s rođendanske proslave supruga Brooklyna Beckhama, a dok su mu mnogi čestitali, dio pratitelja primijetio je da na snimci ne djeluje baš najsretnije.

Otuđeni sin Davida i Victorije Beckham, Brooklyn Beckham, ovih je dana proslavio 27. rođendan, a njegova supruga Nicola Peltz dio slavljeničke atmosfere podijelila je na društvenim mrežama.

Na objavljenom videu vidi se kako Brooklyn puše svjećice, dok je stol prepun poklona i ukrašen velikim zlatnim balonima.

Posebnu pažnju privukla je i neobična rođendanska ''torta'' – velika kutija puna ružičastih krafni sa svjećicama.

Brooklyn Beckham Foto: Instagram

Brooklyn Beckham Foto: Instagram

Uz video Nicola je objavila i emotivnu poruku posvećenu suprugu.

''Sretan rođendan, ljubavi. Nadam se da će se ostvariti svi tvoji snovi i želje! Ti osvijetliš svaku prostoriju u koju uđeš i svi koji te poznaju vole te. Ti si najposebnija osoba i presretna sam što sam tvoja supruga. Volim te, volim te, volim te'', napisala je.

Brooklyn Beckham Foto: Instagram

Ispod videa nizale su se brojne rođendanske čestitke, no dio pratitelja pisalo je i kako Brooklyn na snimci ne djeluje pretjerano sretno.

''Ovo je zapravo tužno'', ''Kakav tužan video. Izgleda kao da glumi'', ''Samo napravi znak rukom i netko će te spasiti'', ''Osjeća da mu nešto nedostaje iznutra'', ''Izgleda jako iscrpljeno'', ''Život je jako kratak! Probudi se prije nego što bude prekasno'', ''I roditelji ga vole. Kao njegova supruga trebala bi ga poticati da izgladi odnose sa svojom obitelji'', ''Ne razumijem sve te žene koje govore Nicoli i Brooklynu da bi trebali izgladiti odnose s Victorijom i Davidom… kao da znate što se događalo iza zatvorenih vrata. Oni rade ono što je najbolje za njih. Tko smo mi da ih osuđujemo ili govorimo što bi trebali učiniti? Sretan rođendan. Nadam se da ćete uvijek biti blagoslovljeni i sretni'', ''Ovo dvoje su uvijek sami – nemaju prijatelja'', dio je komentara s Instagrama.

Brooklyn Beckham Foto: Instagram

Inače, obitelj Beckham posljednjih je mjeseci u središtu pozornosti zbog zategnutih odnosa s Brooklynom, koji je javno iznio šokantne tvrdnje, no njihov posljednji potez mnogi tumače kao moguću pruženu ruku pomirenja prvorođencu. Više o tome pisali smo OVDJE.

David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Afp

