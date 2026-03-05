Najslađi navijači! Supruga našeg nogometaša pohvalila se sinčićima u dresu tatina kluba

Adriana Ćaleta-Car na društvenim je mrežama podijelila trenutak sa stadiona koji je raznježio njezine pratitelje.

Nogometaši Real Sociedada, među kojima je i hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car, izborili su plasman u finale Kupa kralja nakon što su u uzvratnoj utakmici svladali Athletic Bilbao s 1:0.

Veliki dvoboj s tribina je pratila i supruga našeg nogometaša, Adriana, koja je na društvenim mrežama podijelila djelić atmosfere sa stadiona. No glavne zvijezde njezine objave bili su sinčići para - Felipe i Mauro.

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu Foto: Instagram

Dječaci su s tribine promatrali teren odjeveni u dresove Real Sociedada s prezimenom Ćaleta-Car na leđima, ponosno bodreći očevu momčad. Stajali su uz staklenu ogradu i znatiželjno pratili događanja na travnjaku, dok se ispred njih prostirao pogled na veliki stadion i igrače koji su se zagrijavali za važan susret.

Duje i Adriana Ćaleta-Car - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Simpatičan prizor malih navijača u očevim dresovima mnogima je izmamio osmijeh, a Adriana je tako pratiteljima pokazala kako su i najmlađi članovi obitelji bili dio velike večeri za Real Sociedad.

Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

